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20 февраля 2020, четверг, 19:28 61 Новости из регионов
Общество 2020-02-20T19:28:46+02:00
Українські Новини
В Одессе у мужчины обнаружили арсенал оружия, а в Днипре мужчина разгромил подъезд

В Одессе у мужчины обнаружили арсенал оружия, а в Днипре мужчина разгромил подъезд

Елена Новикова
Одесский порт, Изъятие наркотиков, Хранение оружия, Незаконное производство, Винницкая область, задержание грабителя, Укрзализныця, Днипро, Взрыв в Днипре, новости регионов

В порту Одессы обнаружили почти 4 тонны прекурсоров для изготовления героина и кокаина

Сотрудники таможни сообщили о том, что в одесский порт пришел груз с 4 тоннами прекурсоров, которые используются для изготовления сильнодействующих веществ, сообщает "odessa.net.ua". Турецкий груз имел документы, в которых указывалось что это клей. При проверке, таможенники в отобранных пробах нашли ацетон и толуол, которые применяют при изготовлении наркотических веществ. Указанные вещества перемещаются по лицензии, но у предприятия, которое получало груз, не было разрешительных документов.

Груз с 4 тоннами прекурсоров. Фото: odessa.net.uaГруз с 4 тоннами прекурсоров. Фото: odessa.net.ua

Опасная коллекция: у одессита обнаружили арсенал оружия

Одессит постоянно получал посылки с оружием из зоны проведения ООС, пишет "odessa.net.ua". Хранил этот арсенал 42-летний мужчина дома. Правоохранители задержали горе-коллекционера на выходе из почтового отделения, где он забрал посылку с патронами. Почтовое отправление он получил из Донецкой области и признался, что в нем 300 патронов к различным видам оружия. Дома у "коллекционера" нашли 14 различных вида огнестрельного оружия: автоматов, винтовок, пистолетов, револьверов, около полусотни магазинов к нему, штык-ножи, корпуса гранат, мины, взрыватели к ним и пакеты с порохом. Правонарушителю грозит от 3-х до 7-ми лет тюрьмы.

В Винницкой области нашли склад с "элитным" алкоголем

18 февраля в Могилев-Подольском Винницкой области правоохранители изъяли почти 250 литров элитного алкоголя, сообщает "20 минут". В полицию поступила информация о том, что 42-летний мужчина хранит в гараже алкогольную продукцию неизвестного происхождения и сомнительного качества. Информация подтвердилась при обыске. Теперь за незаконное производство, хранение и сбыт подакцизных товаров мужчине грозит штраф с конфискацией незаконно произведенной продукции.

В Сумах полицейский задержал на "горячем" грабителя

Возвращаясь поздно вечером домой, сотрудник Сумскойполиции заметил возле своей многоэтажки мужскую фигуру, сообщает "Ваш шанс". Буквально через минуту тот же человек снова попал в поле зрения правоохранителя, однако на этот раз уже имел при себе женскую сумочку и явно спешил затеряться между домами. Поняв, что "бегун" только что ограбил какую-то женщину, оперативник немедленно остановил машину. Как выяснилось, версия правоохранителя имела стопроцентное подтверждение: как только он вышел из машины, к нему подбежал мужчина и сообщил, что неизвестный вырвал из рук женщины сумочку с деньгами и личными вещами. Оперативник в ситуации сориентировался быстрой уже через минуту увидел грабителя, под одним из балконов. Тот бросился прочь, однако далеко уйти ему не удалось.Задержанный оказался 39-летним жителем другого региона Украины. Проживает в Сумах, здесь же и работает. В его кармане правоохранители нашли кошелек потерпевшей. За содеянное злоумышленнику грозит до 4 лет лишения свободы.

В поезде на Азовское море на женщину упала полка с пассажиром

В поезде "Киев-Бердянск" на 60-летнюю женщину упала верхняя полка с пассажиром. Тяжёлая конструкция ударила по спине. В результате чего, Наталья получила перелом грудного позвоночника, протрузию и гематомы, сообщает "Наше Місто". Несчастный случай произошел, когда женщина возвращалась домой из Киева ночным поездом. Через 20 минут движения поезда на Наталью обрушилась полка. В результате она не может ни ходить, ни сидеть. На данный момент женщина находится в больнице. Ее ждет дорогостоящее и длительное лечение. Работники поезда зафиксировали событие и выписали соответствующий документ, с которым пострадавшая планирует обратиться в страховую компанию и в суд. Наталья жалуется на критическое состояние вагонов данного поезда и предупреждает граждан об опасности, которая может крыться во время путешествия поездами Укрзализныци.

В Днипре поймали женскую банду

Преступная группа в составе четырех женщин подозревается в 20 эпизодах мошенничества, совершенных с 2012 года. Правоохранители разоблачили мошенническую схему, по которой злоумышленницы предлагали людям якобы стать участником государственной программы и получить социальное жилье в новостройках городов Днипро и Киев, передает "Наше Місто". 14 февраля оперативники и следователи процессуальным руководством прокуратуры провели обыски по месту жительства фигуранток. У них изъяли вещественные доказательства, в частности печать и поддельные документы от различных учреждений информации о положительном рассмотрении вопроса о кредитовании недвижимости в рамках государственных программ о доступном жилье. Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы.

В Днипре мужчина устроил погром в подъезде

Мужчина, который недавно вернулся с Донбасса, который день подряд пытается попасть в квартиру бывшей жены. Его там видеть не хотят и не пускают. В ответ мужчина громит подъезд: взрывает взрывпакеты, поджигает мусор и ломится в дверь, передает "Наше Місто". "Я вызывала полицию, писала заявление, но на него ничего не действует. Кричит: "Я вас всех взорву". Это могут подтвердить соседи, моя мама. Он перепугал весь дом. Полиция приезжает – он убегает, и никто поймать не может", — рассказывает Маша. Она считает, что у бывшего мужа какое-то психическое расстройство, иначе бы он такого не творил. Мужчина пытался сломать дверь в квартиру, устроил несколько взрывов и поджогов, вырывал рубильник щитка освещения, угрожал расправой женщине и ее родным. Женщина уверена, что, если дебошира не задержат, он может привести свою угрозу в силу, и тогда пострадавших может быть очень много.

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