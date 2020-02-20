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20 февраля 2020, четверг, 16:51 43
Судебная власть 2020-02-20T16:51:36+02:00
Українські Новини
Дело Шеремета: суд оставил в силе арест подозреваемого Антоненко без права внесения залога

Дело Шеремета: суд оставил в силе арест подозреваемого Антоненко без права внесения залога

Елизавета Кесельман
Суд, Печерский райсуд Киева, Андрей Антоненко, дело Шеремета, Убийство Павла Шеремета
Андрей Антоненко. Фото: НВ
Андрей Антоненко. Фото: НВ

Печерский районный суд оставил в силе арест подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко без права внесения залога. Данное решение суд принял в четверг, рассмотрев ходатайство защиты об изменении меры пресечения, передают Українськi Новини.

Защита просила суд отпустить Антоненко под личное обязательство, суд отказал в его удовлетворении.

Антоненко присутствует на заседании в стеклянном боксе. Суд отклонил ходатайство защиты и запретил Антоненко находиться рядом со своими адвокатами, хотя прокурор не возражал.

В свою очередь представители конвоя заявили, что не могут выпустить подозреваемого из бокса, так как у них нет соответствующего разрешения.

Прокурор Сергей Зузак просил суд оставить без рассмотрения ходатайство защиты об изменении меры пресечения Антоненко, поскольку постановление Печерского суда о применении ареста к подозреваемому от 14 января 2019 года утратило силу.

Также суд уже продлил меру пресечения в виде ареста для Антоненко 5 февраля.

Судья Алексей Соколов отклонил данное ходатайство прокурора.

Адвокат Антоненко Станислав Кулик в который раз заявляет, что его подзащитный минимум на 10 см выше человека, зафиксированного камерами наблюдения с места убийства Шеремета.

В суде он наглядно продемонстрировал эту разницу, наклеив отметки на стеклянном боксе на уровне роста Антоненко, 180 см, и примерного роста зафиксированного камерами злоумышленника, 170 см.

При этот суд разрешил прокурору присоединить к материалам дела экспертизу, согласно которой рост убийцы составляет примерно 172 см (плюс-минус 5 см). Несмотря на это, Зузак также заявил, что экспертиза не может точно установить рост человека при ходьбе.

Как сообщали Українськi Новини, Антоненко отказался от сотрудничества со следствием, поскольку показания используются против него.

Ранее суд продлил арест подозреваемого до 4 апреля.

Кроме того, суд продлил сроки досудебного расследования по делу Шеремета до 12 апреля.

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