Умер программист, придумавший команды "Вырезать", "Вставить" и "Скопировать"

В 60-х годах Теслер изучал информатику в Стэнфордском университете, потом работал в Apple, где стал вице-президентом. Ученый принимал участие в разработке ряда программ, в частности, для первых компьютеров Macintosh и Lisa. Также Теслер работал в компании Xerox.

Благодаря его изобретениям, знаменитым Cut (Ctrl+x), Copy (Ctrl+c) и Paste (Ctrl+v), пользоваться персональными компьютерами стало гораздо проще и легче.

"Ларри Теслер был научным сотрудником в компании Xerox и изобретателем "вырезать"/"копировать" и "вставить" и много чего еще. Благодаря его революционным идеям ваш рабочий день проходит легче. В понедельник Ларри скончался", – об этом 20 февраля сообщается в твиттер-аккаунте Xerox.

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon