Умер программист, придумавший команды "Вырезать", "Вставить" и "Скопировать"

Информатик и программист Ларри Теслер скончался в возрасте 74 лет. Теслер известен тем, что изобрел команды для компьютера "вырезать", "скопировать" и "вставить" - Ctrl+C, Ctrl+V та Ctrl+X. Об этом сообщает BBC.

В 60-х годах Теслер изучал информатику в Стэнфордском университете, потом работал в Apple, где стал вице-президентом. Ученый принимал участие в разработке ряда программ, в частности, для первых компьютеров Macintosh и Lisa. Также Теслер работал в компании Xerox.

Благодаря его изобретениям, знаменитым Cut (Ctrl+x), Copy (Ctrl+c) и Paste (Ctrl+v), пользоваться персональными компьютерами стало гораздо проще и легче.

"Ларри Теслер был научным сотрудником в компании Xerox и изобретателем "вырезать"/"копировать" и "вставить" и много чего еще. Благодаря его революционным идеям ваш рабочий день проходит легче. В понедельник Ларри скончался", – об этом 20 февраля сообщается в твиттер-аккаунте Xerox.