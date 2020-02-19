В Одессе стреляли в парикмахершу, а в Днипре школьник попал под колеса машины

В Днипре у пассажира ВАЗ изъяли свертки с наркотиками

В Днипре патрульные обнаружили 84 свертка с неизвестным веществом, похожим на наркотическое, у пассажира автомобиля ВАЗ-2106, сообщает "Днепр час". Экипаж остановил указанное транспортное средство за нарушение правил дорожного движения. Во время общения с водителем оказалось, что у того нет водительских прав, отсутствуют документы на транспортное средство и страховой полис. Во время поверхностной проверки авто, полицейские заметили в нем пакет и попросили показать его содержимое. Водитель и его пассажир заметно занервничали. Водитель сразу сказал, что пакет не его, а пассажира. Тот в свою очередь выбросил пакет из салона. Инспекторы обнаружили в нем 84 пакетика с неизвестным веществом, похожим на наркотическое и задержали пассажира.

Скорая и толпа людей на остановке: в Днипре школьник угодил под колеса иномарки

В Днипре 11-летний мальчик выскочил на дорогу в неустановленном месте и, как следствие, угодил под колеса Wolksvagen, передает "Наше Місто". Авария произошла возле остановки трамвая, поэтому толпа людей, которая находилась на остановке, сразу бросилась к мальчику. Пострадавшему вызвали скорую помощь. К счастью, у школьника не было видимых серьезных травм.

Похитили и требовали выкуп: в Днипре: спецназ КОРД задержал вымогателей

В Днипре спецназ КОРД провел операцию по задержанию вооруженных преступников. По предварительной информации, вымогатели похитили девушку и требовали за неё выкуп, сообщает "Наше Місто". Преступники были вооружены. При задержании никто не пострадал. Подробности выясняются.

В Первомайске неизвестные раскурочили 7 автомобилей

19 февраляв Первомайске неизвестные молодчики похитили из автомобилей марки "ВАЗ" аккумуляторы, сообщили "Новости-N". Ориентировочно в 2 часа ночи злоумышленники взломали 7 автомобилей марки "ВАЗ". С каждого автомобиля был снят аккумулятор. Жители одного из домов видели похитителей и спугнули их. На месте работали сотрудники правоохранительных органов.

В Николаевской области столкнулись рейсовый автобус и грузовик: 17 пострадавших

19 февраля в Кривоозерском районе Николаевской области на 296 км автодороги М-05 "Киев-Одесса" произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщают "Новости-N". Столкнулись рейсовый автобус Temsa Diamond сообщением "Одесса-Киев" (в котором находилось 39 пассажиров и два водителя) и грузовой автомобиль Volvo. В результате ДТП пострадали водитель и 16 человек, ехавших в автобусе. Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали пострадавшего водителя автобуса и передали его бригаде скорой медицинской помощи. Еще 16 пассажиров с различными степенями травм, ушибов направлены в больницу. Сменный водитель автобуса и водитель грузовика не пострадали и от госпитализации отказались.

В Шостке подозреваемый в убийстве при задержании выскочил в окно квартиры на втором этаже и пытался убежать

17 февраля25-летний житель Шостки (Сумская область) во время драки в местном кафе нанес ножевые ранения двум посетителям заведения и убежал, сообщает "Ваш шанс". Конфликт возник из-за девушек. Выяснять отношения молодые люди вышли на улицу. Между ними завязалась драка, во время которой в ход пошел нож. Медики констатировали смерть 27-летнего гражданина Грузии. Его 24-летнего товарища, также с ножевыми ранениями доставили в больницу в тяжелом состоянии. Преступниказадержали дома у его приятеля, где они распивали спиртное. "Когда полицейские позвонили в дверь, разыскиваемый выскочил в окно квартиры на втором этаже и пытался убежать. Впрочем, попытка избежать наказания закончилась неудачно, - говорит Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. Задержанный раскаивается в преступлении. Говорит, что не ожидал таких последствий. Наказанием за содеянное может стать до 15 лет лишения свободы.

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Ривне: учительница продавала наркотики

17 февраля сотрудникиРивненского отдела полиции провелиоперативную закупку наркотиков, сообщает "Ого". 32-летняя местная жительница продала им 6 доз метамфетамина за 600 гривен. Пакет с аналогичным веществом был выявлен во время обыска по ее месту проживания, а кроме того, около 10 блистеров с капсулами. Известно, что злоумышленница воспитывает малолетнего сына, а также преподает в одном из учебных заведений города.

Блистеры с таблетками. Фото: пресс-служба Нацполиции

В Харькове обрушился балкон здания Художественного музея

В центре Харькова обрушился балкон двухэтажного здания выставочного зала Художественного музея, сообщает "Время". Директор музея уточнила, что пострадавших в результате обрушения нет. По ее словам, трещины на балконе здания, которое является памятником архитектуры, заметили еще осенью. Она добавила, что вызвала комиссию от управления культуры. Есть два варианта решения проблемы: срезать остатки балкона и восстановить новый или демонтировать, отказавшись от восстановления.

В Одессе стреляли в парикмахершу на рабочем месте

В Одессе случилось ЧП в одной из парикмахерских. Неизвестный мужчина зашел в помещение и выстрелил в 45-летнюю женщину из пистолета, сообщает "odessa.net.ua". Женщина получила ранения в грудную клетку и поясницу, вероятно, из травматического оружия. Правоохранители предварительно квалифицируют произошедшее, как попытку убийства.