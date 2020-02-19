В Минкультуры назначили новых руководителей по вопросам искусств и художественного образования

Кабинет Министров назначил председателем Государственного агентства по вопросам искусств предпринимателя Галину Григоренко, председателем Государственного агентства по вопросам художественного образования - экс-проректора Луганской государственной академии культуры и искусств Ольгу Россошанскую.

Об этом написал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

Ранее Бородянский сообщал, что Григоренко и Россошанская стали победителями конкурсного отбора и рекомендованы к назначению на должности председателей соответствующих госагентств.

Григоренко была внештатным советником в Минкультуры, является совладельцем компаний "САПСАН-К" (Чернигов, розничная торговля спортивным оборудованием), частного предприятия "Черкасское дорожное ремонтно-строительное управление", "Спецтовэкспорт" (Киев, ремонт готовых металлических изделий).

Григоренко за 2019 год задекларировала 615 тыс. гривен дохода от предпринимательской деятельности и 215,4 тыс. гривен от гонораров и других выплат, а также 1,46 млрд гривен гранта для реализации культурного проекта от Украинского культурного фонда.

Россошанская была проректором Луганской государственной академии культуры и искусств,

помощником ректора по вопросам дистанционного и заочного образования Университета "Крок" (Киев).

За 2019 год она задекларировала 421 тыс. гривен зарплаты по основному месту работы и по совместительству и 302,6 тыс. гривен компенсации за неиспользованные дни ежегодного отпуска при увольнении.

Как сообщали Українські Новини, в декабре 2019 года Кабмин решил создать 7 ведомств при координации Минкультуры: Госагентство по вопросам искусства, Госагентство по вопросам художественного образования, Госагентство по вопросам молодежи и развития гражданского общества, Госагентство спорта, Госагентство по развитию туризма, Госслужбу охраны культурного наследия и Госинспекцию по культурному наследию.