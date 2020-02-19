"Большой бокс" на "Интере": Денис Беринчик проведет третью защиту титула

В субботу, 22 февраля, в 21:25 на "Интере" в программе "Большой бокс" – прямая трансляция поединка, во время которого украинский боксер Денис Беринчик проведет защиту титула Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе. Он выйдет на ринг против чемпиона Аргентины Эктора Эдгардо Сармиенто. В андеркарте главного боя еще один украинец Дмитрий Митрованов будет боксировать с Улугбеком Собировым из Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба "Интера", Денис Беринчик на профессиональном ринге провел 12 поединков, все закончились триумфом украинского боксера. В декабре 2018 года он выиграл вакантный титул WBO, а затем дважды успешно защитил пояс в боях с японцем Нихито Аракавой и мексиканцем Патрисио Лопесом Морено. В эту субботу непобедимый украинский боксер снова выйдет на ринг, чтобы показать свое мастерство. Его соперником станет аргентинский боксер Эктор Эдгардо Сармиенто, на счету которого 22 поединка и 21 победа, 14 из них – нокаутом.

Фото: пресс-служба "Интера"

"Денис Беринчик с каждым поединком поднимается в рейтинге WBO и приближается к шансу сразиться за звание чемпиона мира, – говорит руководитель редакции спортивных программ телеканала "Интер" Роман Кадемин. – От этого спортсмена украинские болельщики всегда ждут громких побед. Причем Денис не только показывает классный бокс в ринге, но и всегда впечатляет зрителей своим выходом. В этот раз мы также увидим необычное театрализованное представление: Денис снова предстанет в ярком образе. Ведь бокс – это не только спортивное соревнование, но и эффектная телевизионная картинка, и организаторы боксерского вечера постараются максимально удовлетворить потребность зрителей в зрелищности".

В андеркарте главного поединка вечера на ринге встретятся украинец Дмитрий Митрофанов и узбекистанец Улугбек Собиров. Сегодня на счету у небитого Собирова – 9 побед, в то время как Митрофанов на профи-ринге выиграл 7 боев и еще один поединок с его участием закончился ничьей.