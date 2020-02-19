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19 февраля 2020, среда, 14:22 52 Мнение
Кабмин 2020-02-19T14:22:44+02:00
Українські Новини
Виталий Грамотнев: О деградации Кабмина

Виталий Грамотнев: О деградации Кабмина

Сергей Паламаренко
Виталий Грамотнев, Новая Украина, Институт стратегических исследований
Виталий Грамотнев. Фото: newukraineinstitute.org
Виталий Грамотнев. Фото: newukraineinstitute.org

Заместитель директора Института стратегических исследований "Новая Украина" Виталий Грамотнев прокомментировал привлечение Кабинетом Министров Украины частной компании для подготовки и презентации отчета о работе Кабмина в 2019 году.

Об этом Грамотнев написал на своей странице в социальной сети Facebook.

До какой степени должна деградация дойти во власти, в частности, в Секретариате Кабинета Министров, если этот орган (численность 845 сотрудников, на содержание которых в бюджете этого года предусмотрено 1,066 млрд гривен) оказался неспособен самостоятельно подготовить отчет о своей деятельности, что согласно Регламенту Кабинета Министров является прямой обязанностью Секретариата и Минэкономики.

Цитирую Регламент:

"2. Координацію роботи з підготовки звіту, надання методичної допомоги, узагальнення відповідних матеріалів здійснює Мінекономіки.
3. Проект звіту Мінекономіки подає Кабінетові Міністрів до 5 лютого поточного року.
4. З доповіддю про проект звіту на засіданні Кабінету Міністрів виступає перший віце-прем'єр-міністр, а із співдоповідями - відповідні міністри."

В результате премьер Алексей Гончарук с министром КМУ Дмитрием Дубилетом не решились доверить министру экономики Тимофею Милованову эту ответственную миссию и заплатили ТОВ "Магонова и Партнеры" 84 тыс. гривен за эту работу, в том числе за:

  • услуги графического дизайна – 36 тыс. гривен - на самом деле нет, поскольку диаграммы в тексте отчета на уровне начального навыков работы с EXEL;
  • коммуникации с министерствами (сбор данных) – 24 тыс. гривен - как уже выяснилось, это было прямой обязанностью Министерства экономики. Да и вообще на каком основании министерства с ведомствами передали упомянутому ТОВ данные о результатах своей работы в прошлом году, а госбюджет еще за это и заплатил?
  • подготовка тезисов и редактирование текстов – 24 тыс. гривен. Что же делается в Секретариате КМУ, если весь его многочисленный коллектив не справился с таким заданием?
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