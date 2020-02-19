Кучухидзе Антон: Мининфраструктуры пиарится на коронавирусе

В последние дни в СМИ много пиара вокруг того, что Украина эвакуирует из Уханя своих.

Конечно,это обязательство государства Украина - защищать своих граждан в любой точке земли и при любой ситуации. Однако, есть большое НО. Проблема заключается в том, что кроме показухи, Мининфраструктуры ничего дельного предложить не может. Похоже, просто в силу неспособности правильно организовать процесс в экстремальной ситуации форс-мажора.

В чем же проблема? Нельзя для эвакуации отправлять обычный пассажирский рейс SPQ7301, без соблюдения целого ряда процедур и кризисных протоколов.Например - для выполнения рейса такой протяженности (с несколькими техническими остановками, поскольку для эвакуации выделен среднемагистральный самолет) нужно как минимум три экипажа. Это почти два десятка людей, сотрудников авиакомпании. Как планируют обеспечить их противоэпидемическую защиту?

Чтобы лучше понять ситуацию, нужно вспомнить, что внутри самолета циркулирует один и тот же воздух, которым дышат все пассажиры и экипаж. Средств эффективной защиты от инфекции на рейсе SPQ7301 нет и быть не может. Их нет ни у одной из украинских коммерческих авиакомпаний.

Мне также интересно другое: а как организатор полета при отсутствии адекватных средств защиты мотивировал свой персонал на совершение такого полета? Похоже, власти что-то не договаривают, когда говорят о добровольности данного рейса.

Почему вся критика ложится на Мининфраструктуры? Согласно решению Кабмина,именно МИУ сталораспорядителем 4,5 млн грн на эвакуацию. Это ведомство хочет показать вместе с авиакомпанией сомнительный патриотизм. Спасать своих необходимо, но правильными методами, не ставя всю нацию под атаку коронавируса. Своей неграмотностью Минифраструктуры может привезти коронавирус в Украину, а вакцины не то что в нашей стране, а в мире еще нет. В Украине только аферисты размещали в интернете рекламу о продаже вакцины от коронавируса.

В самом Китае, который больше всего пострадал от вируса,только неделю назад начали тестировать вакцины на животных. Т.е. у Украины даже нет возможности где-то купить такую вакцину.

Ни один телевизионный пиар не стоит человеческой жизни. Будем надеяться только на Бога и на удачу, чтобы коронавирус не пришел в Украину.

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для «Українські Новини»