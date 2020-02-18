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  • Американские бойскауты заявили о банкротстве из-за исков о домогательстве
18 февраля 2020, вторник, 20:00 16
Америка 2020-02-18T20:09:38+02:00
Українські Новини
Американские бойскауты заявили о банкротстве из-за исков о домогательстве

Американские бойскауты заявили о банкротстве из-за исков о домогательстве

Валерия Драгомирова
США, Банкротство, сексуальное насилие, Бойскауты
Бойскауты. Скриншот: YouTube/CBS Sunday Morning
Бойскауты. Скриншот: YouTube/CBS Sunday Morning

Во вторник, 18 февраля, бойскауты США подали заявку на защиту от банкротства из-за сотен судебных исков о сексуальном насилии в организации. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на Associated Press.

После обращения в суд по делам банкротства дела о домогательствах удастся приостановить. Хотя в конечном итоге организации, вероятно, придется распродать некоторые из владений, в том числе кемпинги и туристические маршруты, чтобы собрать деньги для компенсационного фонда. Он может превысить миллиард долларов.

В то же время один из представителей скаутов Эван Робертс заявил, что скаутинговые программы прекращать не будут, ведь местные советы не претендуют на банкротство. 

Отмечается, что ряд дел в адрес бойскаутов спровоцирован изменениями в законах в Нью-Йорке, Аризоне, Нью-Джерси и Калифорнии, которые продлили срок давности для преступных деяний. Теперь мужчины, пострадавшие от скаутмастеров и других лидеров, спустя десятилетия заявляют о домогательствах.


Также известно, что в последние годы организация испытывает финансовые и кадровые трудности, ведь многие уходят, не желая быть причастными к секс-скандалам. Количество молодых людей, привлеченных в организацию, упало ниже 2 млн, при том что в 1970-х их было более 4 млн.

Напомним, ранее на Трампа подали в суд за сексуальные домогательства

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