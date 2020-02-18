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  • АО "Винницагаз" будет продолжать диалог с Регулятором по повышению зарплат газовиков к средним по промышленности
18 февраля 2020, вторник, 18:30 13 Пресс-релиз
Экономика 2020-02-18T18:30:01+02:00
Українські Новини
АО "Винницагаз" будет продолжать диалог с Регулятором по повышению зарплат газовиков к средним по промышленнос

АО "Винницагаз" будет продолжать диалог с Регулятором по повышению зарплат газовиков к средним по промышленности

Валерия Драгомирова
Винницагаз. Фото: vn.104.ua
Винницагаз. Фото: vn.104.ua

Благодаря принятому Государственным регулятором новому тарифу на распределение газа "Винницагаз" сможет до конца года увеличить среднюю зарплату работникам предприятия на 26%. В то же время размер оплаты труда остается ниже среднего в промышленности области. Это порождает отток квалифицированных кадров. Поэтому "Винницагаз" продолжит переговоры с НКРЕКП относительно достойной заработной платы газовиков.

Средняя зарплата на предприятии в течение 2018 составляла менее 6 тыс. грн. Чтобы не терять специалистов, в 2019 году АО "Винницагаз" изыскивало возможности выплачивать своим работникам больше, в среднем 7,8 тыс. грн. в месяц. Это стало возможным благодаря привлечению дополнительных ресурсов. "Винницагаз" ценит своих специалистов. Для нас профессиональные кадры - это главный приоритет.

Новые тарифы на распределение газа позволят повысить размеры оплаты труда. В течение всего 2020 г. зарплаты на "Винницагаз" вырастут в среднем на 26%. Однако и этого будет недостаточно, чтобы компания выдержала конкуренцию среди работодателей на рынке труда.

"Мы хотим стимулировать и удерживать лучшие кадры за счет достойной оплаты труда. Ведь АО "Винницагаз" является сервисной компанией. И уровень оплаты труда сказывается на качестве обслуживания клиентов, - говорит Валерий Кулийчук, начальник управления по персоналу АО "Винницагаз". - Поэтому мы будем настаивать на повышении заработных плат наших сотрудников. Они должны быть не меньше средней заработной платы по промышленности в Винницкой области".

В то же время наша компания продолжает инвестировать средства в повышение профессионального уровня наших сотрудников. В частности, продолжается сотрудничество со многими бизнес-школами, где проходят обучение работники среднего звена и формируется кадровый резерв. Линейный персонал имеет возможность повышать квалификацию в новом центре обучения и развития, который открыли под брендом РГК. Впоследствии сеть таких центров заработает по всей Украине.

АО "Винницагаз" ценит свои кадры, поэтому и в дальнейшем будет отстаивать интересы работников и делать все возможное, чтобы удержать лучших специалистов. На сегодня дефицит кадров на предприятии составляет около 20%. Больше всего не хватает водителей, электрогазосварщиков, слесарей подземных газопроводов, слесарей по эксплуатации газового оборудования и тому подобное. Все –из-за низкой оплаты труда, предусмотренной тарифом на распределение. Сейчас показатель текучести кадров колеблется от 15 до 20% в год, при норме 8-10% для промышленного сектора.
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