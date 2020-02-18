Дублера Николь Кидман расстреляли в США вместе с мужем

Актриса и каскадер по имени Шерил Сандерс вместе со своим мужем Ричардом Ридом были застрелены 12 февраля 2020 года в шате Огайо (США). Об этом передает издательство Independent.

Инцидент случился 12 февраля, когда 59-летняя Сандерс направлялась к дому своего бывшего супруга, чтобы обсудить с ним вопросы поступления общей дочери в университет. Как передает ведомство, у Шерил был с собой пистолет.

Супруги Ричард и Шерил были застрелены Линдси Данканом, который, по его словам, защищал свою супругу, утверждая, что 59-летняя Сандерс и ее 56-летний муж были настоящими разбойниками.

В полиции мужчина объяснил, что семейная пара были инициаторами нападения на его семью.

"Все, что случилось дальше — просто инстинкты", — отметил подозреваемый.

Защищая супругу, задержанный расстрелял актрису и ее мужа. В полицейском протоколе уже отражено, что "убийство совершено в целях самозащиты".

Голосом Шерил Сандерс говорили такие знаменитости, как Николь Кидман, Кэмерон Диас, Джессика Альба и Сандра Буллок. Кроме того, артистка снялась в довольно кассовых картинах.

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