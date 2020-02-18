подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
18 февраля 2020, вторник, 12:23 444
Америка 2020-02-18T12:25:31+02:00
Українські Новини
Дублера Николь Кидман расстреляли в США вместе с мужем

Дублера Николь Кидман расстреляли в США вместе с мужем

Елизавета Кесельман
США, Дублер, Каскадер, Происшествия, Убийство актера
Шерил Санлерс.Фото:instagram.com/zenformulas
Шерил Санлерс.Фото:instagram.com/zenformulas

Актриса и каскадер по имени Шерил Сандерс вместе со своим мужем Ричардом Ридом были застрелены 12 февраля 2020 года в шате Огайо (США). Об этом передает издательство Independent.

Инцидент случился 12 февраля, когда 59-летняя Сандерс направлялась к дому своего бывшего супруга, чтобы обсудить с ним вопросы поступления общей дочери в университет. Как передает ведомство, у Шерил был с собой пистолет.

Супруги Ричард и Шерил были застрелены Линдси Данканом, который, по его словам, защищал свою супругу, утверждая, что 59-летняя Сандерс и ее 56-летний муж были настоящими разбойниками.

В полиции мужчина объяснил, что семейная пара были инициаторами нападения на его семью.

"Все, что случилось дальше — просто инстинкты", — отметил подозреваемый.

Защищая супругу, задержанный расстрелял актрису и ее мужа. В полицейском протоколе уже отражено, что "убийство совершено в целях самозащиты".

Голосом Шерил Сандерс говорили такие знаменитости, как Николь Кидман, Кэмерон Диас, Джессика Альба и Сандра Буллок. Кроме того, артистка снялась в довольно кассовых картинах.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году в США убили 20-летнего американского рэпера XXXTentacion.

Больше новостей о: США Дублер Каскадер Происшествия Убийство актера

Угрозы наступления на Донбассе нет, - Генштаб
Бой на линии разграничения на Донбассе закончился: 1 военный погиб, 3 ранены, 2 контужены
Новости
Зеленский не знает, причатна ли СБУ к делу об убийстве Шеремета 14:11
Зеленский не получал результатов расследования прослушки Гончарука 14:00
Zagoriy Foundation проведет конференцию с участием CEO движения Giving Tuesday 13:49
Кличко разрешил "Свободе" провести "Бандеровские чтения" в зале Киевсовета бесплатно 13:44 Документ
Шокин снова просит Верховный Суд рассмотреть иск о восстановлении его в должности генпрокурора 13:35 Документ
больше новостей
Повышение пенсионного возраста: каких последствий стоит ожидать украинцам 05:50
У Лаврова выдвинули условие для проведения встречи "нормандской четверки" 08:43
Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка 05:40
Нацбанк повысил курс гривны: почем валюта в начале недели 06:00
В Украине ужесточился контроль за автомобильным газобалонным оборудованием (ГБО) 15:39 Видео
больше новостей
"Фармак" ежегодно инвестирует в научные исследования и разработки $15 млн 10:15
Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка 05:40
Повышение пенсионного возраста: каких последствий стоит ожидать украинцам 05:50
В Украине ужесточился контроль за автомобильным газобалонным оборудованием (ГБО) 15:39 Видео
Милованов допускает в будущем концессию больниц и университетов 16:54
больше новостей
Зеленский срочно собирает СНБО
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok