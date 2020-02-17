В Киеве впервые имплантировали механическое сердце в коммунальной больнице

В Александровской клинической больнице Киева кардиохирурги провели уникальную операцию по имплантации механического сердца - это первая подобная операция в Украине, выполненная на базе муниципального медицинского учреждения. Об этом сообщается на сайте КГГА.

67-летний киевлянин, которому сделали операцию, страдает тяжелой формой сердечной недостаточности и перенес несколько инфарктов. В течение последнего месяца он находился на стационарном поддерживающем лечении.

Уникальная операция длилась три часа. Оперировали кардиохирурги Александровской больницы, которые прошли соответствующее обучение за рубежом и получили сертификаты специалистов по имплантации механического сердца.

Напомним, что ранее украинские хирурги впервые провели уникальную операцию на сердце ребенка.