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14 февраля 2020, пятница, 19:06 440
Общество 2020-02-14T19:07:38+02:00
Українські Новини
На STEM is FEM украинские школьницы встретятся с министром образования Украины и послом ФРГ

На STEM is FEM украинские школьницы встретятся с министром образования Украины и послом ФРГ

Валерия Драгомирова

На открытии модуля "Экология и Энергетика" благотворительного проекта STEM is FEM выступят Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, Заместитель главы Представительства ЮНИСЕФ в Украине Лора Билл, Министр образования и науки Украины Анна Новосад и заместитель Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ирина Ставчук. Об этом рассказывает инициатор проекта, руководитель IT-компании Gamingtec Сапар Карягдыев.

Организаторы рассказывают, что образовательная инициатива STEM is FEM ставит цель мотивировать украинских школьниц чаще выбирать специальности, связанные с отраслями науки, технологий, инжиниринга и математики. Таким образом организаторы предпочитают в будущем изменить гендерный баланс в этих сферах, и в целом увеличить их популярность среди молодежи.

Для этого проект проводит двухдневные образовательные модули, посвященные различным технологическим отраслям. Перед старшеклассницами выступают женщины-чиновники, представительницы профильных отраслей, девушки посещают профильные учреждения. Для блока вопросов-ответов с женщинами из сферы экологии и энергетики организаторы пригласили специалистку по вопросам воды, санитарии и гигиены в ЮНИСЕФ Наталью Коломиец, консультантку по экоменеджменту Юлию Маклюк, директора Европейско-Украинского Энергетического Агентства Александру Гуменюк и популяризаторку устойчивого строительства Оксану Гуцаленко. О тематике модуля Наталья Коломиец говорит так:

"В природе все связано со всем, в большей или меньшей степени. Традиционно производство энергии опиралось на уголь, газ и атомную энергетику. Это привело к загрязнению воды и воздуха, выбросов в атмосферу, пока есть изменения климата. Следует рассматривать все в комплексе, чтобы развитие в одном направлении не приводил к разрушительным последствиям для нашей окружающей среды. В украинском экологическом и энергетическом секторе от следующего поколения я бы хотела увидеть существенное увеличение использования возобновляемых источников энергии"

Участниц модуля отобрали с помощью онлайн-тестирования на сайте проекта. Они приедут в Киев из Днепра, Запорожья, Киева, Конотопа, Кропивницкого, Мариуполя, Одессы, Ровно, Сапанова Тернопольской области, Глухова Львовской области, Северодонецка, Сум, Харькова, Огурцовки Харьковской области, и Южноукраинска.

"Каждый новый модуль STEM is FEM – это шаг на пути популяризации СТЕМ-образования среди девушек. Мы видим, что география участниц расширяется, в этот раз в Киев приезжают школьницы не только из крупных украинских городов, но и из областных и районных центров. Желаю им, чтобы два дня лекций и практических занятий прошли продуктивно", - отмечает Сапар Карягдыев.

Во время модуля пройдет финальный конкурс, победительница которого примет участие в Yale International Alliance Conference on Global Citizenship в Риме (Италия), организованной Йельским университетом.

Это уже третий модуль проекта. Предыдущие состоялись в октябре и декабре прошлого года, и были посвящены биотехнологиям и IT.
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