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  • 18.02.20 12:00 Пресс-конференция: "Пошлины на импорт нефтепродуктов: последствия для экономики и потребителей"
14 февраля 2020, пятница, 17:48 23
Пресс-центр 2020-02-14T17:51:12+02:00
Українські Новини
18.02.20 12:00 Пресс-конференция: "Пошлины на импорт нефтепродуктов: последствия для экономики и потребителей"

18.02.20 12:00 Пресс-конференция: "Пошлины на импорт нефтепродуктов: последствия для экономики и потребителей"

Алина Заика

18 февраля 2020 года, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Пошлины на импорт нефтепродуктов: последствия для экономики и потребителей".

Участники:

  • Неля Привалова, президент Нефтегазовой ассоциации Украины;
  • Сергей Ващенко, и.о. исполнительного директора Украинской зерновой ассоциации;
  • Александр Каленков, президент объединения предприятий УкрМеталлургПром;
  • Анжела Махинова, партнер юридической компании Sayenko Kharenko.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
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