18.02.20 12:00 Пресс-конференция: "Пошлины на импорт нефтепродуктов: последствия для экономики и потребителей"

18 февраля 2020 года, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Пошлины на импорт нефтепродуктов: последствия для экономики и потребителей". Участники: Неля Привалова, президент Нефтегазовой ассоциации Украины; Сергей Ващенко, и.о. исполнительного директора Украинской зерновой ассоциации; Александр Каленков, президент объединения предприятий УкрМеталлургПром; Анжела Махинова, партнер юридической компании Sayenko Kharenko. Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж