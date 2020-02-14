Главный раввин Украины обвинил Сытника во лжи

Директор НАБУ Артем Сытник, называя "фейком" информацию о прослушке Синагоги в 2018 году, сказал неправду.

Об этом главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман заявил на своей странице в Facebook, передает "ДС".

"С глубокой грустью воспринял я услышанные вчера нечестные слова главы Национального антикорупционного бюро Артема Сытника, сказанные на заседании комитета Верховной рады, - ведь при своем вступлении в должность, он присягал народу Украины и клялся говорить правду! Сытник вчера прямо заявил, что информация о прослушивании прихожан в синагоге - это фейк. Увы, вчера он публично сказал неправду", - написал он, отметив, что при конфиденциальной встрече с Сытником передал ему необходимые доказательства.

Главный раввин Украины также отметил, что "Сытник назвал "фейком" и информацию о слежке в Страсбурге (за судьей ЕСПЧ, - "ДС")".

"При этом детектив, пойманный на слежке в Страсбурге, и детектив, фигурирующий в протоколе о проведении аудиоконтроля в Синагоге это одно и то же лицо - сотрудник Артема Сытника С. Рокунь", - написал он.

Асман также отметил, что ему известно о "действиях НАБУ, имеющих целью преследования прихожан синагоги". Он отметил, что лично общался со свидетелями, "которые рассказывали о давлении на них и угрозах со стороны детективов НАБУ с целью дать лживые показания и опорочить невинных людей".

"Безусловно, я имею намерения информировать о сложившейся ситуации международную общественность, а также буду обращаться к руководству страны с просьбой принять меры", - добавил он.