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14 февраля 2020, пятница, 15:39 12
Происшествия 2020-02-14T15:39:25+02:00
Українські Новини
Возле горы Драгобрат в заснеженных Карпатах спасли 5 заблудившихся туристов

Возле горы Драгобрат в заснеженных Карпатах спасли 5 заблудившихся туристов

Ольга Фандорина
Карпаты, Туристы, ГосЧС, Заблудившиеся туристы
В Карпатах спасли туристов. Фото: ДСНС України у Закарпатській області
В Карпатах спасли туристов. Фото: ДСНС України у Закарпатській області

В Карпатах вблизи горы Драгобрат 13 февраля заблудились пять туристов – их нашли до наступления ночи, сообщает пресс-служба ГСЧС.

В группу туристов входили трое киевлян, жительница Полтавы и гражданка Литвы.

Отмечается, что закарпатские горные спасатели провели сразу две поисковых операции в районе долины Драгобрат.

Первое сообщение о заблудившейся поступило к спасателям в 16:10 от гражданки Литвы 1991 года рождения, которая заблудилась в районе долины Крачунеска. На поиски туристки отправились четверо специалистов Ясинянского горного поисково-спасательного отделения, а также один общественный спасатель.

Во время проведения поисковых работ иностранки, в 17:00, в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о том, что в этой же местности заблудились еще четверо туристов: 1981, 1991,1994 и 1996 годов рождения.

В 17:30 литовку нашли в районе долины Крачунеска и в сопровождении одного спасателя доставили ко временному месту жительства (урочище Драгобрат).

Основная группа продолжила поисковые работы – и в 19:00 отыскала место пребывания заблудившейся группы.

В медицинской помощи они не нуждались. Их также провели в урочище Драгобрат.

В связи с этим спасатели в очередной раз обращаются к туристам с просьбой не выходить в горы на период ухудшения погодных условий и значительной лавинной опасности. 

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