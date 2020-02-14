Возле горы Драгобрат в заснеженных Карпатах спасли 5 заблудившихся туристов

В Карпатах вблизи горы Драгобрат 13 февраля заблудились пять туристов – их нашли до наступления ночи, сообщает пресс-служба ГСЧС.

В группу туристов входили трое киевлян, жительница Полтавы и гражданка Литвы.

Отмечается, что закарпатские горные спасатели провели сразу две поисковых операции в районе долины Драгобрат.

Первое сообщение о заблудившейся поступило к спасателям в 16:10 от гражданки Литвы 1991 года рождения, которая заблудилась в районе долины Крачунеска. На поиски туристки отправились четверо специалистов Ясинянского горного поисково-спасательного отделения, а также один общественный спасатель.

Во время проведения поисковых работ иностранки, в 17:00, в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о том, что в этой же местности заблудились еще четверо туристов: 1981, 1991,1994 и 1996 годов рождения.

В 17:30 литовку нашли в районе долины Крачунеска и в сопровождении одного спасателя доставили ко временному месту жительства (урочище Драгобрат).

Основная группа продолжила поисковые работы – и в 19:00 отыскала место пребывания заблудившейся группы.

В медицинской помощи они не нуждались. Их также провели в урочище Драгобрат.

В связи с этим спасатели в очередной раз обращаются к туристам с просьбой не выходить в горы на период ухудшения погодных условий и значительной лавинной опасности.