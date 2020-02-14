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14 февраля 2020, пятница, 15:20 37
Происшествия 2020-02-14T15:20:17+02:00
Українські Новини
В Одессе перевернулась пожарная машина и заблокировала дорогу

В Одессе перевернулась пожарная машина и заблокировала дорогу

Ольга Фандорина
ДТП, Пожарный автомобиль, ДТП с пожарным автомобилем, ДТП в Одессе

В Одессе в результате столкновения с двумя машинами перевернулся пожарный автомобиль. Об этом сообщают в управлении патрульной полиции в Одесской области.

ДТП с пожарным автомобилем случилось примерно в 6:00 на пересечении улиц Балковская и Дальницкая. Отмечается, что в результате столкновения пожарного автомобиля, Mitsubishi Mirage и Audi A4, произошло опрокидывание машины спасателей. Пострадавших в результате ДТП нет.

По словам очевидцев, автомобиль спасателей опрокинулся, пытаясь избежать столкновения. Иномарки получили значительные механические повреждения. Опрокинувшийся пожарный автомобиль заблокировал проезжую часть.

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