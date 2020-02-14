В Одессе перевернулась пожарная машина и заблокировала дорогу

В Одессе в результате столкновения с двумя машинами перевернулся пожарный автомобиль. Об этом сообщают в управлении патрульной полиции в Одесской области. ДТП с пожарным автомобилем случилось примерно в 6:00 на пересечении улиц Балковская и Дальницкая. Отмечается, что в результате столкновения пожарного автомобиля, Mitsubishi Mirage и Audi A4, произошло опрокидывание машины спасателей. Пострадавших в результате ДТП нет. По словам очевидцев, автомобиль спасателей опрокинулся, пытаясь избежать столкновения. Иномарки получили значительные механические повреждения. Опрокинувшийся пожарный автомобиль заблокировал проезжую часть.