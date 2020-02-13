В Одессе полицейские обокрали общество слепых, а под Днипром Toyota слетела с дороги и застряла в деревьях

Одесские правоохранители нагло обокрали слепых

В Одессе обыск закончился похищением имущества, пишет "odessa.net.ua". Камера видеонаблюдения зафиксировала, как сотрудники полиции во время обыска у общества слепых ворует вещи. "Правоохранители" тащили все, что плохо лежит. Исчезли скотч, печенье, набор шестигранников, кусачки. Юрист Денис Овчаров сообщил в сети Фейсбук о "подвигах" полицейских. По его словам, исчезли еда из холодильника, бумага, дрель, мандарины, сахар, обручальные кольца, кофе, деньги – и это еще не полный список. Будем надеться, что пострадавшим вернут их собственность, а у города будет меньше таких "стражей порядка".

Николаевские сотрудники полиции торговали марихуаной

12 февраля правоохранители Николаева задержали полицейского и инспектора патрульной полиции в Николаевской области при сбыте 7,9 граммов марихуаны, сообщают "Николаевские новости". Были проведены обыски по месту их жительства. У следствия есть все основания полагать, что к торговле наркотиками причастны и другие правоохранители. Если вина задержанных будет доказана, им грозит лишение свободы на от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

В Николаевской области сотрудники полиции торговали марихуаной

В Николаевской области у местного жителя нашли "деревья" конопли

В Снигиревский отдел полиции в Николаевской области поступила информация о том, что местный житель хранит дома наркотики, передают "Новости N". Сотрудники полиции провели обыск в домовладении 55-летнего мужчины, и обнаружили высушенные кусты наркорастений весом более пяти килограммов. По словам злоумышленника, наркотики он хранил для собственного употребления. Продолжается досудебное следствие, назначено проведение соответствующих экспертиз. Ожидается выводов специалистов, по результатам которых в отношении мужчины будет принято законное решение о привлечении его к ответственности.

27 литров крови и десятки операций: в Николаеве врачи спасли пациента с 56% ожогов тела

В Николаеве сотрудники ожогового отделения Николаевской городской больницы №3 спасли жизнь пациенту, поступившему с 56% ожогов тела, сообщают "Новости N". Пациент поступил в отделение декабря 2019 года. 26-летний житель Кривоозёрского района Николаевской области получил обширные и глубокие ожоги после неосторожного обращения с бензопилой – взрыва двигателя и загорания одежды. С момента поступления больному проводилась внутривенная инфузионная противошоковая, дезинтоксикационная, многокомпонентная и многоступенчатая антибактериальная терапия в общем объёме 121 литр 892 мл. Доля препаратов крови, в этой проводимой терапии составила 24 литра 050 мл свежезамороженной плазмы и 3 литра 400 мл эритроцитарной взвеси. В местном лечении ран (25 поднаркозных перевязок и операций) израсходовано более 1 км медицинской марли и 150 бинтов, более 10 литров антисептика, около 2 литров Диоксизоля и многие килограммы мазей. Результатом командной работы всех сотрудников больницы явилась выписка на 65-е сутки пациента с практически зажившими ранами, закрытыми собственной кожей.

Кропивницкий: трое преступников пытались ограбить финансовое учреждение

Десять минутпонадобилосьсотрудникам полиции, чтобы задержатьмужчин, совершивших разбойное нападение, сообщает "Утренний город". 12 февраля в полицию Кропивницкого обратилась женщина и сообщила, что трое неизвестных, угрожая ножом, проникли в здание финансового учреждения и пытались выломать дверь, чтобы попасть к сейфу. Заявительница не растерялась и вызвала охрану, однако злоумышленники быстро убежали. Уже через 10 минут патрульным удалось задержать трех местных жителей, ранее судимых за подобные преступления. Пострадавшая опознала своих обидчиков. Преступники признались в содеянном и указали, что не ожидали, что их так скоро поймают, ведь они разбежались в разные стороны.

В Днипре скандальную наливайку забаррикадировали бетонными блоками

В инспекцию по благоустройству Днипра поступило сообщение о том, что в одном из заведений круглосуточно продавали алкоголь. Более того, не стеснялись отпускать спиртное несовершеннолетним. После проверки, лицензию заведению аннулировали, а вход в наливайку забаррикадировали, передает "Наше Місто". Ранее, жители города, чуть ли не ежедневно жаловались на факты полного игнорирования правил торговли и "контингент", который ежедневно тут собирался. В ходе эксперимента, несовершеннолетний посетитель без проблем купил алкоголь. Инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу. По факту продажи был составлен протокол. "Это серьезное нарушение, за которое предусмотрен штраф — от 6800 гривен и аннулирование лицензии…", — подчеркнул начальник инспекции по благоустройству Днепровского городского совета Руслан Мороз. В данный момент вход в наливайку преграждают бетонные блоки.

В Днипре наливайку забаррикадировали бетонными блоками. Фото: Наше місто

Кипяток на наши головы: в Днипре в 35-м автобусе произошел потоп

Едва ли не каждый день в Днипре происходят неприятные инциденты в общественном транспорте. Так, в автобусе №35 сегодня можно было принять душ по дороге на работу, пишет "Наше Місто". На видео видно, как из-под пластикового покрытия вверху маршрутного автобуса вытекает горячая вода. Вероятнее всего, лопнул контур системы охлаждения. Пассажиры шутят, что доплачивать за "комфортабельные" условия не придется. Услуга входит в стоимость проезда – всего 8 грн.

Под Днипром Toyota слетела с дороги и застряла в деревьях

Серьезное ДТП произошло на трассе Днипро – Кривой Рог. ToyotaYaris, в которой находились супруги из Днипра, из-за гололедицы слетела с дороги и упала на обочину, где застряла в деревьях. Муж, который находился на пассажирском сидении, получил травмы и был госпитализирован, передает "Наше Місто". По предварительной информации, водитель не справилась с управлением на скользкой дороге, в результате чего автомобиль стал неуправляемым. Эвакуатор самостоятельно не смог достать автомобиль. Чтобы вытащить машину из кювета, понадобился трактор.

В Днепропетровской области возле речпорта СБУ обнаружила незаконно построенный элеватор

В Днепропетровской области СБУ разоблачила миллионные убытки, нанесенные государству в агропромышленном комплексе, сообщает "Днепр час". По версии предварительного следствия, несколько коммерсантов без какой-либо разрешительной документации построили вблизи речного порта одного из городов Днепропетровского региона элеватор. Его мощности были рассчитаны для приема, хранения и просушки в 5000 тонн сельхозкультур в месяц. Участники группы принимали от местных фермеров зерновые культуры за наличные без оформления соответствующих документов и соответственно без уплаты налогов и сборов в госбюджет страны. К тому же хранение и просушка сельскохозяйственных культур осуществлялась с нарушением необходимых санитарных норм. На зерновые, соответственно, оформляли фиктивную документацию. Грузы организаторы сделки переправляли на речных баржах в украинские морские порты для продажи в страны ближнего и дальнего зарубежья.Нелегальный оборот элеватора составил почти 90 млн гривен, в результате чего государство не получило не менее 20 млн гривен налогов. Проверяется информация о возможной причастности должностных лиц местной власти, правоохранительных и контролирующих органов к функционированию нелегального элеватора и незаконных сделок.