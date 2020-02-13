Свою точку зрения на использование закона о языке высказал политтехнолог Дмитрий Раимов. Об этом он написал на персональной странице в социальной сети Facebook. "В минувший вторник давал интервью Максиму Назарову на телеканале "Наш"... Но на вопрос о законе о языке, я сказал неожиданную для зрителей вещь. Я считаю, что закон хоть и не без перегибов, но должен быть. Если вы приходите в магазин в Украине, то должны иметь возможность обслуживаться на украинском. Это ок. Да, вопросов к закону ужасно много. И про медиа и про квоты. Я бы переписал. И про региональный статус (мы ратифицировали европейскую конвенцию о языках и можем давать преференции в регионах для отдельных языков). Да, закон противоречит конституции. У русского по конституции есть прописанный статус в 10 статье и конституцию нужно соблюдать. Не ущемлять язык. Соблюдать. Значит нужно закон улучшить, чтобы ни один язык не чморить. Но и украинский язык не зажимать. Услуги, товары и прочее я должен иметь право получить на украинском. Фильмы в кинотеатрах – украинский, но если есть люди, что хотят на русском или английском – путь тоже такие фильмы идут. Че плохого? Ну короче, в YouTube людей порвало. Десятки тысяч просмотров и столько же литров г@вн@.", - резюмировал свою заметку Раимов.