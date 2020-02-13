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  • Дмитрий Раимов: Если люди хотят посмотреть фильм в кинотеатре - на русском или английском - путь тоже такие фильмы идут. Что в этом плохого?
13 февраля 2020, четверг, 13:59 59 Мнение
Политика 2020-02-13T13:59:01+02:00
Українські Новини
Дмитрий Раимов: Если люди хотят посмотреть фильм в кинотеатре - на русском или английском - путь тоже такие фи

Дмитрий Раимов: Если люди хотят посмотреть фильм в кинотеатре - на русском или английском - путь тоже такие фильмы идут. Что в этом плохого?

Сергей Паламаренко
Дмитрий Раимов, закон о языке, Дубляж, кинофильм, Квота на украинский язык
Политтехнолог Дмитрий Раимов. Фото: facebook.com/dmitro.raimov
Политтехнолог Дмитрий Раимов. Фото: facebook.com/dmitro.raimov

Свою точку зрения на использование закона о языке высказал политтехнолог Дмитрий Раимов. Об этом он написал на персональной странице в социальной сети Facebook.

"В минувший вторник давал интервью Максиму Назарову на телеканале "Наш"...

Но на вопрос о законе о языке, я сказал неожиданную для зрителей вещь.

Я считаю, что закон хоть и не без перегибов, но должен быть. Если вы приходите в магазин в Украине, то должны иметь возможность обслуживаться на украинском.

Это ок.

Да, вопросов к закону ужасно много. И про медиа и про квоты. Я бы переписал. И про региональный статус (мы ратифицировали европейскую конвенцию о языках и можем давать преференции в регионах для отдельных языков).

Да, закон противоречит конституции. У русского по конституции есть прописанный статус в 10 статье и конституцию нужно соблюдать. Не ущемлять язык.

Соблюдать. Значит нужно закон улучшить, чтобы ни один язык не чморить.

Но и украинский язык не зажимать. Услуги, товары и прочее я должен иметь право получить на украинском. Фильмы в кинотеатрах – украинский, но если есть люди, что хотят на русском или английском – путь тоже такие фильмы идут. Че плохого?

Ну короче, в YouTube людей порвало. Десятки тысяч просмотров и столько же литров г@вн@.", - резюмировал свою заметку Раимов.

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