Дмитрий Раимов: Если люди хотят посмотреть фильм в кинотеатре - на русском или английском - путь тоже такие фи

Свою точку зрения на использование закона о языке высказал политтехнолог Дмитрий Раимов. Об этом он написал на персональной странице в социальной сети Facebook.

"В минувший вторник давал интервью Максиму Назарову на телеканале "Наш"...

Но на вопрос о законе о языке, я сказал неожиданную для зрителей вещь.

Я считаю, что закон хоть и не без перегибов, но должен быть. Если вы приходите в магазин в Украине, то должны иметь возможность обслуживаться на украинском.

Это ок.

Да, вопросов к закону ужасно много. И про медиа и про квоты. Я бы переписал. И про региональный статус (мы ратифицировали европейскую конвенцию о языках и можем давать преференции в регионах для отдельных языков).

Да, закон противоречит конституции. У русского по конституции есть прописанный статус в 10 статье и конституцию нужно соблюдать. Не ущемлять язык.

Соблюдать. Значит нужно закон улучшить, чтобы ни один язык не чморить.

Но и украинский язык не зажимать. Услуги, товары и прочее я должен иметь право получить на украинском. Фильмы в кинотеатрах – украинский, но если есть люди, что хотят на русском или английском – путь тоже такие фильмы идут. Че плохого?

Ну короче, в YouTube людей порвало. Десятки тысяч просмотров и столько же литров г@вн@.", - резюмировал свою заметку Раимов.