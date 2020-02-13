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13 февраля 2020, четверг, 13:00 134
Экономика 2020-02-13T18:14:20+02:00
Українські Новини
Незаконные действия против членов Набсоветов должны стать тестом для украинского правительства, - Гвоздий

Незаконные действия против членов Набсоветов должны стать тестом для украинского правительства, - Гвоздий

Жора Шокин
Гвоздий, Окружной админсуд Киева, Минэнерго, Набсовет, прекращение полномочий
Валентин Гвоздий
Валентин Гвоздий

Адвокат, глава Наблюдательного совета Укргидроэнерго Валентин Гвоздий, полномочия которого возобновлены судом считает, что незаконные действия Министерства энергетики и защиты окружающей среды по отношению к членам набсоветов должны стать настоящим тестом для украинского правительства в части борьбы с коррупцией в госсекторе экономики.

Об этом он сказал Українським Новинам, комментируя решение суда, которым распоряжение Минэнергоэкологии о досрочном прекращении его полномочий приостановлено.

"Фактически админсуд принимая свое решение исходил в первую очередь из очевидной противоправности и разъяснил, что сейчас в Украине есть два типа членов наблюдательных советов госпредприятий - представители государства и независимые члены. Для независимых членов законодательство предусматривает отдельный механизм - ст. 53-1 Закона Украины «Об акционерных обществах», в котором отмечается, что «в случае, если независимый директор (член) наблюдательного совета» не соответствует требованиям, установленным законом для независимого директора, то акционер вправе обратиться в суд с соответствующим иском о прекращении его полномочий. До тех пор, пока суд будет рассматривать этот иск, независимый директор продолжает исполнять свои обязанности до вступления в силу судебного решения по этому спору", - заявил Гвоздий.

Он подчеркнул, что только таким образом независимый член наблюдательного совета госпредприятия может быть отстранен от должности.

Гвоздий напомнил, что 24 января первый заместитель министерства энергетики и охраны окружающей среды Виталий Шубин вызвал его на встречу, на которой также присутствовал делегированный министерством член набсовета, назначенный государством Олег Палайда.

Он отметил, что во время встречи ему сообщили о желании сменить генерального директора ЧАО «Укргидроэнерго» и «попросили» этот вопрос внести в повестку дня заседания наблюдательного совета «Укргидроэнерго» 04.02.20 года.

В случае отказа, Гвоздию прямо угрожали увольнением.

Он отметил, что на встрече ему сообщили, что "если руководитель не будет освобожден, они его дискредитируют и натравят на него правоохранительные органы ... С прямым намеком, что и в отношении нас, возможно, это сделают".

"Как только я вышел со встречи, немедленно сообщил об этом антикоррупционные органы, как это и предусмотрено антикоррупционным законодательством, а также дал интервью нескольким интернет – СМИ, в котором заявил, что не собираюсь исполнять незаконные приказы", - сказал Гвоздий.

В результате уже 4 февраля, по словам Гвоздия, по электронной почте сообщили о прекращении его полномочий, как независимого члена наблюдательного совета «Укргидроэнерго», потому он и решил обжаловать незаконные действия Минэнерго в суде.

"Считаю, что такими действиями должностные лица Минэнергоэкологии пытались достичь своих коррупционных целей. Ведь избавившись от меня, таким образом пытались запугать и других независимых членов наблюдательных советов госпредприятий", - отметил Гвоздий.

Он подчеркнул, что целью реформы корпоративного управления госсектора,в частности внедрения наблюдательных советов было, в том числе, и страхование госпредприятий от политического влияния.

Гвоздий обратил внимание, что новое законодательство в первую очередь ставило задачу обезопасить госпредприятия от такого ручного управления, однако действия Минэнергоэкологии демонстрируют обратное и такие случаи должны находиться в зоне особового внимания антикоррупционных и правоохранительных органов.

"Сегодня нужно поднять вопрос на самом высоком уровне государственной власти, поскольку такие действия кидают тень и ставят крест не только на принципах Верховенства Права но и корпоратизации госсектора. Ведь если сегодня власть так дерзко нарушает закон, то возникает вопрос имеет ли она моральное право требовать соблюдения этого закона от обычного гражданина?", - резюмировал Гвоздий.

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