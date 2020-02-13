Незаконные действия Минэнерго в отношении членов Набсоветов должны стать тестом для украинского правительства,

Адвокат, глава Наблюдательного совета Укргидроэнерго Валентин Гвоздий, полномочия которого возобновлены судом считает, что незаконные действия Министерства энергетики и защиты окружающей среды по отношению к членам набсоветов должны стать настоящим тестом для украинского правительства в части борьбы с коррупцией в госсекторе экономики.

Об этом он сказал Українським Новинам, комментируя решение суда, которым распоряжение Минэнергоэкологии о досрочном прекращении его полномочий приостановлено.

"Фактически админсуд принимая свое решение исходил в первую очередь из очевидной противоправности и разъяснил, что сейчас в Украине есть два типа членов наблюдательных советов госпредприятий - представители государства и независимые члены. Для независимых членов законодательство предусматривает отдельный механизм - ст. 53-1 Закона Украины «Об акционерных обществах», в котором отмечается, что «в случае, если независимый директор (член) наблюдательного совета» не соответствует требованиям, установленным законом для независимого директора, то акционер вправе обратиться в суд с соответствующим иском о прекращении его полномочий. До тех пор, пока суд будет рассматривать этот иск, независимый директор продолжает исполнять свои обязанности до вступления в силу судебного решения по этому спору", - заявил Гвоздий.

Он подчеркнул, что только таким образом независимый член наблюдательного совета госпредприятия может быть отстранен от должности.

Гвоздий напомнил, что 24 января первый заместитель министерства энергетики и охраны окружающей среды Виталий Шубин вызвал его на встречу, на которой также присутствовал делегированный министерством член набсовета, назначенный государством Олег Палайда.

Он отметил, что во время встречи ему сообщили о желании сменить генерального директора ЧАО «Укргидроэнерго» и «попросили» этот вопрос внести в повестку дня заседания наблюдательного совета «Укргидроэнерго» 04.02.20 года.

В случае отказа, Гвоздию прямо угрожали увольнением.

Он отметил, что на встрече ему сообщили, что "если руководитель не будет освобожден, они его дискредитируют и натравят на него правоохранительные органы ... С прямым намеком, что и в отношении нас, возможно, это сделают".

"Как только я вышел со встречи, немедленно сообщил об этом антикоррупционные органы, как это и предусмотрено антикоррупционным законодательством, а также дал интервью нескольким интернет – СМИ, в котором заявил, что не собираюсь исполнять незаконные приказы", - сказал Гвоздий.

В результате уже 4 февраля, по словам Гвоздия, по электронной почте сообщили о прекращении его полномочий, как независимого члена наблюдательного совета «Укргидроэнерго», потому он и решил обжаловать незаконные действия Минэнерго в суде.

"Считаю, что такими действиями должностные лица Минэнергоэкологии пытались достичь своих коррупционных целей. Ведь избавившись от меня, таким образом пытались запугать и других независимых членов наблюдательных советов госпредприятий", - отметил Гвоздий.

Он подчеркнул, что целью реформы корпоративного управления госсектора,в частности внедрения наблюдательных советов было, в том числе, и страхование госпредприятий от политического влияния.

Гвоздий обратил внимание, что новое законодательство в первую очередь ставило задачу обезопасить госпредприятия от такого ручного управления, однако действия Минэнергоэкологии демонстрируют обратное и такие случаи должны находиться в зоне особового внимания антикоррупционных и правоохранительных органов.

"Сегодня нужно поднять вопрос на самом высоком уровне государственной власти, поскольку такие действия кидают тень и ставят крест не только на принципах Верховенства Права но и корпоратизации госсектора. Ведь если сегодня власть так дерзко нарушает закон, то возникает вопрос имеет ли она моральное право требовать соблюдения этого закона от обычного гражданина?", - резюмировал Гвоздий.