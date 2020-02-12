В Днипре 86-летняя бабушка держит в страхе весь дом, а под Николаевом мужчина выращивал дома каннабис

Под Днипром "накрыли" подпольный нефтеперерабатывающий завод и пять АЗС

В Кривом Роге правоохранители пресекли деятельность незаконного нефтеперерабатывающего завода и пяти АЗС, сообщает "Днепр час". 10 февраля сотрудники полиции в рамках открытого уголовного производства провели санкционированные обыски на территории нефтеперерабатывающего завода и на территориях незаконной сети АЗС в различных районах Кривого Рога. Во время обысков правоохранители обнаружили емкости, заполненные нефтепродуктами, оборудование и транспорт для перевозки незаконно изготовленного топлива. Правоохранители отобрали образцы горючего, для проведения экспертизы. Низкокачественное дизельное топливо и бензин торговой марки неизвестного происхождения реализовывали на заправках города. Сейчас полицейские устанавливают владельца и лиц, причастных к организации незаконного бизнеса.

Жесткое ДТП в Днепропетровской области: пострадавшего водителя грузовика "вырезали" спасатели

11 февраля на автодороге М-18 "Харьков-Симферополь" произошло ДТП, сообщает "Днепр час". Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что вероятно водитель грузового автомобиля Faw не справился с управлением и въехал в грузовой автомобиль Scania. В результате ДТП водитель автомобиля Faw был зажат в кабине. Спасатели срезали переднюю стойку и оттянули крепление руля и панель поврежденного автомобиля. Пострадавшего изъяли и передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

Смертельное ДТП под Днипром: автомобиль слетел в воду, погибла девушка

В городе Верхнеднепровск Днепропетровской области произошло жуткое ДТП. Автомобиль "Renault MEGANE" упал в воду, в результате чего погибла девушка, передает "Наше місто". Установлено, что легковой автомобиль ехал по узкому мостику через сбросной канал и упал в воду. В результате происшествия пострадал 50-летний водитель, 19-летняя пассажирка погибла на месте.

Всемирный потоп и концерты по ночам: в Днипре 86-летняя бабушка держит в страхе жителей всего дома

В Днипре 86-летняя женщина забаррикадировалась в квартире и постоянно затапливает соседей. Коммунальщики не могли попасть в помещение на протяжении четырех дней. Бессильными оказались даже полицейские и работники аварийной службы. Последние не смогли придумать ничего лучше, чем перекрыть водоснабжение целому подъезду. В результате 20 квартир многоэтажки остались без воды, передает "Наше Місто". Как оказалось, женщина имеет проблемы с психикой, и уже не впервые попадает в скандалы с соседями. Она каждый день устраивает "концерты", крики и шумы не прекращаются ни на одну ночь. Пенсионерка проживает в квартире одна, но она не одинока. У нее есть взрослые сын и дочь. Но они ухаживать за больной матерью не спешат. Жителям спустя несколько дней наконец-то возобновили водоснабжение. Но главная проблема – со скандальной соседкой – так и остается нерешенной. Жители со страхом ждут следующих неприятностей.

Николаевские воры ездили по Украине "чистить" продуктовые магазины

Злоумышленниками, которые обворовывали продуктовые магазины в Херсоне, оказались николаевские воры. В ночь на 10 февраля одного из них задержали при попытке очередной кражи. Сообщают "Николаевские новости". Они повредили входную дверь магазина в Корабельном районе Херсона. Однако сработали сигнализация. За считанные минуты на место прибыли сотрудники полиции и задержали одного из злоумышленников. У него изъяли радиостанцию, перчатки, маску и фомку. Задержанным оказался 27-летний вор рецидивист из Николаева. На следующий день в херсонском хостеле задержали подельника, который также оказался ранее судимым жителем Николаева. Эта криминальная парочка передвигалась на автомобиле "Фольксваген". И на время "гастролей" снимала комнаты в городе. Пока установлена ​​их причастность к трем кражам из магазинов на территории Херсона, из которых они похищали исключительно деньги. Однако у полиции есть все основания полагать, что мужчины отметились и в других городах Украины.

Житель Николаевской области выращивал коноплю в цветочных горшках - каждый сорт был подписан

11 февраля в Вознесенском районе Николаевской области сотрудники полиции провели санкционированный обыск в доме 28-летнего ранее судимого за наркопреступления мужчины, сообщают "Новости N". В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили в доме злоумышленника обработанную и ухоженную коноплю, которую хозяин высадил в 17-ти горшках для декоративных цветов и подписал сортанаркорастений. Также правоохранители нашли в доме домовладельца около 500 граммов уже готового для употребления каннабиса. Наркотические средства полицейские изъяли и направили на экспертизу. Мужчине грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Жителя Одесской области придавило собственным автомобилем

Утром 11 февраля спасателям Захаровского района Одесской области сообщили о том, что человек угодил под автомобиль, и нужно его каким-то образом извлечь, сообщает "odessa.net.ua". Оказалось, что местный житель чинил свою машину, лежа под ней. ГАЗ-53 не удержался и упал на хозяина, прижав его к земле. Спасатели прибыли на место происшествия и с помощью домкрата помогли пострадавшему выбраться. 50-летнего автовладельца отправили в больницу в состоянии средней тяжести.