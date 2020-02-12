Чиновник на Bentley – отличная картинка для скандала, и неважно, что по факту связи нет, - Щуцкий

Исполняющий обязанности начальника Черноморской таможни Александр Щуцкий рассказал, как ему предложили должность на Закарпатье и почему Геннадий Москаль запустил в 2016 году информационную атаку на него.

Об этом Александр Щуцкий заявил в интервью РБК-Украина.

Кроме того, Щуцкий объяснил, почему Москаль назвал его "дизайнером".

"Москаль достаточно интересный политик, но часто сначала говорит, а потом думает. Дело в том, что я закончил институт легкой промышленности, который позже Минобразования переименовал в университет технологий и дизайна. Но поступал-то я в легпром, а заканчивал – университет технологий и дизайна. В любом случае, я закончил экономический факультет и по диплому – экономист, но не в стиле Москаля углубляться в такие подробности, куда проще было просто назвать дизайнером", - пояснил Щуцкий.

Производная этой истории, по словам Щуцкого, была в том, что он подался на конкурс на начальника Волынской таможни, по результатам которого победу отдали Виктору Кривицкому из команды Владимира Гройсмана.

"Преимущество было отдано моему оппоненту, мне, в свою очередь, дабы не разразился скандал, поступило предложение занять должность и.о. главы в Закарпатской области. Возможно хотели погасить конфликт. Неудивительно, что после того, как я вышел из здания ГФС, ровно через полчаса полетели новости про мажора, дизайнера, коррупционера", - рассказывает Щуцкий.

Позже, по его словам, источником выброса информации был Москаль, который в беседе с ним подтвердил это и сказал, что таким образом "защищал интересы своего друга, на тот момент - начальника таможни".

На уточняющий вопрос журналиста о том, откуда у чиновника появился Bentley, Щуцкий ответил, что никогда не скрывал наличие этого автомобиля и, что он не имеет никакого отношение к государственной службе, так как приобрел его за много лет до работы на таможне.

"Я никогда не скрывал, что у меня был Bentley. Это результат моей работы в бизнесе в 2008 году, я мог себе это позволить. В конце 2016 я решил попробовать свои силы в таможне и участвовал в конкурсе на начальника поста (показать себя как топ-менеджер на госслужбе). Подал декларацию и открыто заявил все, что на тот момент было в праве собственности до работы в таможенной службе. Поэтому все эти заголовки про автопарки — это манипуляция и ни каким образом не связано с работой на таможне. Более того, когда я перешел в таможню, то Bentley для поездок по регионам была непрактична", - отметил Щуцкий, добавив, что став невостребованной – данный автомобиль сначала стояла в гараже, сейчас его вообще нет.

"Но он остался в заголовках публикаций до сегодняшнего момента. Ведь для многих людей связь: "чиновник" и "Bentley" – отличная картинка для скандала, и неважно, что по факту связи нет", - подытожил Щуцкий.

Напомним, Александр Щуцкий был назначен исполняющим обязанности Черноморской таможни 16 ноября 2019 года. До этого Щуцкий возглавлял Сумскую таможню.

В этом же интервью для РБК-Украина Александр Щуцкий рассказал о том, какие новые схемы начали применять контрабандисты на таможне и как на работу таможни повлияла новая реформа.