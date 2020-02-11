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11 февраля 2020, вторник, 23:54 46
Технологии 2020-02-11T23:56:58+02:00
Українські Новини
Samsung представила гибкий смартфон Galaxy Z Flip

Samsung представила гибкий смартфон Galaxy Z Flip

Валерия Драгомирова
Samsung Unpacked, Сан-Франциско, гибкий экран, Galaxy Z Flip

На специальном мероприятии Samsung Unpacked в Сан-Франциско, южнокорейская компания представила второй раскладной смартфон с гибким экраном Galaxy Z Flip. Трансляция мероприятия состоялась в Youtube.

Особенность гаджета в том, что разработчики использовали гибкое стекло, а не специальный полимер.

Телефон оснащен 6,7-дюймовым внутренним экраном и миниатюрным дисплеем для вывода уведомлений в закрытом положении.

Гаджет поступит в продажу 14 февраля по цене от $1 380 – около 33 520 гривен.




Как сообщали Українські Новини, Samsung представила первый гибкий смартфон в феврале 2019 года. 

Ранее Samsung запатентовал складывающийся и прозрачный смартфон.

Тем временем опубликован топ премиум-смартфонов. В рейтинге премиум - первое место занял геймерский аппарат ASUS ROG Phone 2 с 12 Гбайт оперативной и 512 Гбайт постоянной памяти на борту. 

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