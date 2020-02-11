Samsung представила гибкий смартфон Galaxy Z Flip

На специальном мероприятии Samsung Unpacked в Сан-Франциско, южнокорейская компания представила второй раскладной смартфон с гибким экраном Galaxy Z Flip. Трансляция мероприятия состоялась в Youtube.

Особенность гаджета в том, что разработчики использовали гибкое стекло, а не специальный полимер.

Телефон оснащен 6,7-дюймовым внутренним экраном и миниатюрным дисплеем для вывода уведомлений в закрытом положении.

Samsung unveils new foldable Galaxy Z Flip https://t.co/cSXyIDnSAA pic.twitter.com/HlJllqcuvI — The Verge (@verge) February 11, 2020

Гаджет поступит в продажу 14 февраля по цене от $1 380 – около 33 520 гривен.







Как сообщали Українські Новини, Samsung представила первый гибкий смартфон в феврале 2019 года.



Ранее Samsung запатентовал складывающийся и прозрачный смартфон.



Тем временем опубликован топ премиум-смартфонов. В рейтинге премиум - первое место занял геймерский аппарат ASUS ROG Phone 2 с 12 Гбайт оперативной и 512 Гбайт постоянной памяти на борту.