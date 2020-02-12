Кравчук не против продавать воду в аннексированный Крым

Экс-Президент Леонид Кравчук (1991-1994) допускает возможность продажи Украиной воды России для аннексированного ею Крыма.

Об этом он заявил в эфире телеканала Newsone.

"Мы все покупаем в России. И часто переплачиваем. Если договорятся покупать и платить и за газ и за воду ка должно. Ничего не падает нам с неба, мы все делаем своими руками. Можно и нужно было рассмотреть этот вопрос", - сказал Кравчук в ответ на вопрос ведущего Вячеслава Пиховшека о том стоит ли Украине возобновить поставки воды в Крым как жест доброй воли.

Экс- президент подчеркнул, что поскольку Россия закрепила в своих законах аннексию полуострова, то ни о каком жесте доброй воли говорить нельзя, но коммерческие отношения возможны.

В октябре 2019 года глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов в комментарии СМИ заявил об идее продавать воду в аннексированный Россией Крым.

В начале февраля 2020 года в ряде городов Крыма включая Симферополь были введены ограничения в подаче воды.

Как сообщали Українськi Новини, в мае 2014 года Украина прекратила подачу воды в Крым.