подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.39 26.89
˟
12 февраля 2020, среда, 08:00 151
Политика 2020-02-12T08:19:50+02:00
Українські Новини
Кравчук не против продавать воду в аннексированный Крым

Кравчук не против продавать воду в аннексированный Крым

Елизавета Кесельман
Кравчук, Донбасс, Крым, Война, Продажа воды в Крым

Экс-Президент Леонид Кравчук (1991-1994) допускает возможность продажи Украиной воды России для аннексированного ею Крыма.

Об этом он заявил в эфире телеканала Newsone.

"Мы все покупаем в России. И часто переплачиваем. Если договорятся покупать и платить и за газ и за воду ка должно. Ничего не падает нам с неба, мы все делаем своими руками. Можно и нужно было рассмотреть этот вопрос", - сказал Кравчук в ответ на вопрос ведущего Вячеслава Пиховшека о том стоит ли Украине возобновить поставки воды в Крым как жест доброй воли.

 

Экс- президент подчеркнул, что поскольку Россия закрепила в своих законах аннексию полуострова, то ни о каком жесте доброй воли говорить нельзя, но коммерческие отношения возможны.

В октябре 2019 года глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов в комментарии СМИ заявил об идее продавать воду в аннексированный Россией Крым.

В начале февраля 2020 года в ряде городов Крыма включая Симферополь были введены ограничения в подаче воды.

Как сообщали Українськi Новини, в мае 2014 года Украина прекратила подачу воды в Крым.

Больше новостей о: Кравчук Донбасс Крым Война Продажа воды в Крым

Кравчук заявляет о наличии в Украине химического о...
Все освобожденные 29 декабря пленные получили пред...
США призывает Россию прекратить незаконную оккупац...
"Наша Победа" — "Интер" каждый день будет показыва...
ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу
Доллар и евро продолжают стремительно дешеветь: курс валют на 12 февраля
Новости
Сильные снегопады и ураганный ветер: Украину атакует мощный шторм 08:45 Карта
Землетрясение в Монголии.Фото:seishub.ru
В Монголии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2 08:44
От коронавируса за сутки умерли сто человек 08:14 Инфографика
Леонид Кравчук.Скриншот: youtube/ NEWSONE
Кравчук не против продавать воду в аннексированный Крым 08:00
Из-за роста популяции лис в Украине участились случаи бешенства 07:15
больше новостей
Стажа для пенсии хватит не всем: сколько стоит докупить недостающие годы 06:30 Инфографика
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
СМИ опубликовали фамилии почти 1000 пострадавших силовиков во время Евромайдана 08:59
Майкл Капуто с семьей в гостях у президента Трампа
На американском телеканале показали признание снайпера с Майдана, – СМИ 10:49 Видео
Телевизор Samsung.Фото:mediasat.info
Массовая блокировка от Samsung: как "оживить" свой телевизор 20:58
больше новостей
Нужно снижать тарифы, а не увеличивать количество платежек, – Бойко 13:57
Майкл Капуто с семьей в гостях у президента Трампа
На американском телеканале показали признание снайпера с Майдана, – СМИ 10:49 Видео
СМИ опубликовали фамилии почти 1000 пострадавших силовиков во время Евромайдана 08:59
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
Стажа для пенсии хватит не всем: сколько стоит докупить недостающие годы 06:30 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok