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12 февраля 2020, среда, 07:00 221
Политика 2020-02-12T07:00:03+02:00
Українські Новини
Кравчук заявляет о наличии в Украине химического оружия в первые годы независимости страны и его последующем о

Кравчук заявляет о наличии в Украине химического оружия в первые годы независимости страны и его последующем обезвреживании

Елизавета Кесельман
Кравчук, Леонид Кравчук, Химическое оружие, Обезвреживание химического оружия

Бывший Президент Леонид Кравчук (1991-1994) заявляет о наличии в Украине химического оружия в первые годы независимости страны и его последующем обезвреживании.

Об этом он заявил в эфире телеканала Newsone, передают Українськi Новини.

"В некоторых местах Украины на юге было небольшое количество химического ядерного оружия. Бактериологического оружия не было", - ответил Кравчук на вопрос, досталось ли Украине от СССР кроме ядерного химическое и бактериологическое оружие.

Политик добавил, что после подписания соглашения о вывозе из Украины ядерного оружия военные рапортовали об обезвреживании и химического оружия.

 

Никаких данных о том, что какая-то часть этих запасов не была обезврежена у Кравчука нет.

Говоря о решении Украины отказаться от ядерного оружия, Кравчук сказал, что у Украины не было никаких возможностей обслуживать боеголовки, у которых срок эксплуатации истекал к 1997 году и технически продлить его в Украине не было никакой возможности.

Кроме того, США и европейские страны открыто угрожали введением санкций против Украины, и не только экономических, если страна не откажется от ядерного оружия.

Кравчук подчеркнул, что стремление к безъядерному статусу Украины было закреплено в Декларации о государственном суверенитете, которую приняла Верховная Рада УССР в 1990 году.

Как сообщали Українськi Новини, за восстановление ядерного статуса Украины выступают некоторые радикальные политические силы, в частности партия "Национальный корпус".

В ходе наиболее активной фазы боевых действий в Донецкой и Луганской областях Россия обвиняла украинскую армию в использовании химического оружия или готовности это сделать, но никаких доказательств привести не смогла.

Украинские власти опасались, что Россия может использовать на Донбассе химическое оружие против пророссийских сил и обвинить в этом Украину.

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