Ровно продлило карантин во всех школах из-за гриппа и ОРВИ до 18 февраля

Ровно продлило карантин во всех школах города за гриппа и ОРВИ до 18 февраля. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Ровенского городского совета. Решение об этом принято 11 февраля. Всего в Ровно приостановлены занятия в 39 учебных учреждениях. По состоянию на 11 февраля эпидемический порог в Ровно превышен на 10%. 17 февраля Ровно рассмотрит вопрос о продлении, либо завершении карантина. Как сообщали Українські Новини, Ровно закрыло все школы на карантин из-за гриппа и ОРВИ с 5 до 11 февраля.