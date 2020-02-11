Ровно продлило карантин во всех школах из-за гриппа и ОРВИ до 18 февраля

Ровно продлило карантин во всех школах города за гриппа и ОРВИ до 18 февраля. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Ровенского городского совета.

Решение об этом принято 11 февраля.

Всего в Ровно приостановлены занятия в 39 учебных учреждениях.

По состоянию на 11 февраля эпидемический порог в Ровно превышен на 10%.

17 февраля Ровно рассмотрит вопрос о продлении, либо завершении карантина.

Как сообщали Українські Новини, Ровно закрыло все школы на карантин из-за гриппа и ОРВИ с 5 до 11 февраля.