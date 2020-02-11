В Кривом Роге "накрыли" бордель, а в Одессе женщина с детской коляской провалилась в 3-метровую яму

Страшная авария под Днипром: грузовой поезд сбил автомобиль

В Криничанском районе Днепропетровской области произошло ДТП с участием товарняка и легкового автомобиля, сообщает "Днепр час". 10 февраля работник одного из местных коммунальных учреждений, управляя служебной машиной Daewoo Lanos, по причине запотевшего стекла не увидел запрещающий сигнал светофора и приближающийся грузовой поезд. В результате автомобиль выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с товарняком. Вследствие ДТП пострадали водитель и трое пассажиров (две женщины и мужчина), находившиеся в машине. У них диагностировали травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Грузовой поезд сбил автомобиль. Фото: Репортер

На Днепропетровщине под вывеской топлес-клубов "процветали" бордели

В Кривом Роге полицейские разоблачили два борделя, сделки которых составляли более миллиона гривен ежемесячно, сообщает "Днепр час". Правоохранители установили, что преступная группа в течение года на территории топлес-клубов, организовала места разврата, где за дополнительную плату предлагали клиентам получить услуги интимного характера. 7 февраля в ходе санкционированных обысков в помещениях топлес-клубов в Кривом Роге сотрудники полиции изъяли денежные средства, мобильные телефоны, компьютерную технику, черновые записи и другие вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность. Также установлено, что работницы топлес-клубов, женщины в возрасте от 18 до 30 лет за денежное вознаграждение в сумме 600 гривен за час предоставляли услуги сексуального характера клиентам развлекательных заведений. Треть денег они оставляли себе, а остальные средства отдавали администраторам.

В Кривом Роге разоблачили два борделя. Фото: Национальная полиция

Крики ребенка слышало все село: под Днепром ребенок провалился в водяную скважину

Семилетний мальчик провалился в скважину для забора технической воды. К счастью, его удалось спасти, сообщает "Наше Місто".Стало известно, что ребенок играл в собственном дворе с домашними животными и по неосторожности провалился в скважину глубиной 3 метра. На место происшествия выехали спасатели. С помощью веревки и ручного инструмента они вытянули мальчика из опасной ловушки и передали сотрудникам скорой помощи.

Пожилой вор из Херсона попробовал обокрасть магазин с сигнализацией

Ночью 11 февраля в одном из магазинов Николаева сработал сигнал "Тревога", сообщают "Николаевские новости". Через 2 минуты правоохранители прибыли на объект. Выяснилось, что кто-то отжал профиль металлопластиковых дверей и проник внутрь. Этот "кто-то" показался через минуту и попытался сбежать с увесистой сумкой. Сотрудники полиции задержали мужчину. Ночным вором оказался 57-летний житель Херсонской области. В большой клетчатой сумке находилась акустическая система, которую он украл из магазина. Ему грозит лишение свободы до шести лет.

Растяжку с боевой гранатой повесили на ворота предпринимателю из Николаевской области

10 февраля в Братский райотдел полиции Николаевской области обратился 50-летний мужчина, сообщают "Николаевские новости". Он сообщил, что на ворота его дома кто-то повесил гранату. На место сразу же выехала следственно-оперативная бригада и взрывотехники. По предварительным выводам, это граната РГД5-5 с боевым запалом. Так ли это – установит экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступления.

В харьковском метро полицейский жестко задержал "зайца"

В Харьковском метро очевидцы сняли жесткое задержание мужчины, который пытался проехаться "зайцем", сообщают "Новости N". На кадрах съемки видно, как сотрудник полиции задерживает мужчину, применяя силу, причем в ходе борьбы он практически наполовину раздел молодого человека. Съемки пыталась остановить сотрудница метрополитена – она выбивала камеры из рук пассажиров, требуя, чтобы те перестали снимать. Люди, в свою очередь, заявили о своих правах на видеосъемку и продолжали требовать от полицейского остановиться.

В Сумах задержали "минера"-адвоката, которая 41 раз сообщала о минировании судов и других учреждений

Прокурор Сумской области 11 февраля сообщил о подозрении адвокату, которая с 10 октября 2019 41 раз звонила на линию "102" и сообщала о заминировании местных судов, а также Центра предоставления административных, сообщает "Ваш шанс". При этом ни разу факт минирования не подтвердился. Учитывая профессию, адвокат продумывала до мелочей свои преступные действия, чтобы избежать разоблачения. В частности, меняла голос, систематически меняла сим-карты и мобильные телефоны, говорила с оператором не более 5 секунд и тому подобное. В настоящее время 39-летняя женщина задержана. Во время санкционированного обыска у нее обнаружены и изъяты мобильные телефоны, с которых она осуществляла телефонные звонки на линию "102". В то же время добыты другие неопровержимые доказательства ее причастности к указанному преступлению. Более того, задержанная призналась в содеянном. Ей грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

В Одессе женщина с детской коляской провалилась в яму

В Одессе женщина с детской коляской провалилась в глубокую яму, сообщает "odessa.net.ua". Глубина ямы порядка 3 метров. К счастью, ни женщина, ни ребенок не получили серьезных травм. После происшествия яму оградили предупреждающей лентой.

"Срезали деревья и побросали" на кладбище в Винницкой области повредили могилы

На кладбище села Гаврышевка Винницкой области словно пронеся ураган, сообщает "20хвилин". Надгробия повреждены. На могилах лежит множество поваленных деревьев. Но повалила их не погода, а люди. Местный житель Геннадий рассказал, что деревья спилили неизвестные, но их никто не забирает с могил. В полицию сообщения о происшествии пока не поступало.