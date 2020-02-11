Руководитель социологических программ Института стратегических исследований "Новая Украина" Александр Левцун, комментируя отношение граждан Украины к проводимым реформам, заявил, что действия власти не соответствуют ожиданиям граждан.

Об этом говорится на официальном веб-сайте "Новой Украины".

Недавно Фонд "Демократические инициативы" обнародовал результаты опроса населения Украины, в рамках которого, в частности, изучалось отношение украинцев к реформам (Подробнее ознакомиться с методологией исследования и его результатами можно на сайте ФДИ). Исследование обнаружило разрыв между характером общественного запроса на перемены в стране и той практикой реформ, которые проводит власть.

Больше всего опрошенных граждан считает, что первоочередными для Украины являются…

антикоррупцонная реформа (указали 59% респондентов),

реформа здравоохранения (54%),

пенсионная реформа и реформа системы социальной защиты (46%).

Казалось бы, реформаторские усилия властей в полной мере отвечают запросам населения. Принимаются меры по преодолению коррупции, внедряются различные новации в социальной сфере, обнародуются планы по реформированию пенсионного страхования и т.п. Однако население скептически воспринимает эту активность. "Успешной" назвали…

антикоррупционную реформу – 10% опрошенных граждан,

реформу здравоохранения – 9%,

пенсионную реформу и реформу системы социальной защиты – 5%.

Половина респондентов (51%) полагает, что успеха не имеет ни одна из реформ.

Причиной критического отношения к реформам, которые проводит правительство, является отсутствие позитивных достижений, ощутимого улучшения качества жизни населения. Реформы не принесли обещаемого властями, и ожидаемого людьми социального эффекта.

Как показали данные опроса,особенно критично воспринимается реформирование социальной сферы: здравоохранения, пенсионного и социального обеспечения. Власть намеревается провести разгосударствление указанных отраслей, сделать их «хозрасчетными» (самоокупаемыми) элементами рыночной экономики. При этом либеральная трансформация должна была обеспечить и социальный эффект. Например, ожидалось, что медицинская реформа позволит лучше мотивировать медработников, преодолеть взяточничество, повысить доступность и качество медицинских услуг в целом. Однако, на практике, население столкнулось с закрытием медучреждений, сокращением персонала, очередями в поликлиниках, проблематичностью вызова врача или "скорой" на дом.

Реформы, которые проводит власть в массовом сознании стали ассоциироваться с рестриктивными мерами, оптимизация бюджетных расходов – со снижением социальных стандартов, а разгосударствление социальной сферы – с утратой социальных гарантий в целом. Либеральные реформы стали символизировать "десоциализацию государства", ликвидацию государственных гарантий по обеспечению социальной защиты населения. Неудивительно, что реформаторские усилия властей получили критическую оценку респондентов.

В своей массе украинские граждане против разгосударствления социальной сферы, против того, чтобы государство дистанцировалось от выполнения социальных обязательств:

70% респондентов считает, что государство должно предоставлять максимум бесплатных услуг – образование, медицину, даже если придется увеличить налоги.

70% респондентов полагает, что большинство людей в Украине не смогут прожить без опёки государства.

Было бы неверно трактовать эти показатели как проявление патерналистских настроений. Это – оценка низкой социальной эффективности либеральных реформ. Это – общественный запрос на восстановление социальной справедливости. Это – ожидание того, что государство обеспечит доступ к социальным благам в условиях экономического кризиса и новых глобальных вызовов.

Восприятие реформ – это не только рациональная оценка политики правительства. Это и эмоциональная реакция на происходящее в системе власти. Потрясение, вызванное коррупционными скандалами с участием депутатов и членов правительства. Возмущение высокими доходами министров и их упорным нежеланием увидеть в этом социальную несправедливость. Недовольство низкими пенсиями, задолженностью по выплате зарплат и субсидий. Всё это сказывается на оценках деятельности правительства, на отношении к проводимому курсу реформ.

Реформаторы могут сколь угодно говорить о том, что предлагаемые новации отвечают "духу времени", делают общество более современным. Что новые правовые институты и модели управления соответствуют практике передовых стран (что весьма спорно). Для них важно, что произошла сама институциональная трансформации. Однако для простых украинцев важны наглядные, ощутимые доказательства позитивных перемен. Реформы должны сделать их жизни лучше. В противном случае, как заметила участница фокус-группы, "это никакие не реформы, а издевательство над людьми".