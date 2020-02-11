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11 февраля 2020, вторник, 08:55 6
Происшествия 2020-02-11T08:56:10+02:00
Українські Новини
В Киеве Ford сбил девушку на пешеходном переходе и сбежал

В Киеве Ford сбил девушку на пешеходном переходе и сбежал

Надежда Комендантова
ДТП в Киеве, ДТП на переходе, ДТП с пострадавшими, ДТП
ДТП в Киеве. Фото: Информатор
ДТП в Киеве. Фото: Информатор

В Киеве на улице Оноре де Бальзака автомобиль на полном ходу сбил пешехода. Водитель Ford сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся. На место выехала патрульная полиция и медики.

Девушка получила очень тяжелые травмы. Об этом пишет Информатор.

Как оказалось, 29-летняя девушка переходила дорогу на пешеходном переходе в районе улицы Каштановая. Она ступила на зебру, но это не остановило водителя Ford. Тот на огромной скорости сбил пешехода и, не сбрасывая скорость, продолжил движение.

Вскоре автомобиль с характерными повреждениями нашли неподалеку во дворах. Владелец оставил транспортное средство и сбежал. Полиция наведалась по месту жительства подозреваемого, но и там его не оказалось. Поиски мужчины продолжаются, а врачи борются за жизнь девушки.

Водитель сбежал с места ДТП. Автомобиль нашли во дворах неподалеку Водитель сбежал с места ДТП. Автомобиль нашли во дворах неподалеку

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