В Киеве Ford сбил девушку на пешеходном переходе и сбежал

В Киеве на улице Оноре де Бальзака автомобиль на полном ходу сбил пешехода. Водитель Ford сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся. На место выехала патрульная полиция и медики.

Девушка получила очень тяжелые травмы. Об этом пишет Информатор.

Как оказалось, 29-летняя девушка переходила дорогу на пешеходном переходе в районе улицы Каштановая. Она ступила на зебру, но это не остановило водителя Ford. Тот на огромной скорости сбил пешехода и, не сбрасывая скорость, продолжил движение.

Вскоре автомобиль с характерными повреждениями нашли неподалеку во дворах. Владелец оставил транспортное средство и сбежал. Полиция наведалась по месту жительства подозреваемого, но и там его не оказалось. Поиски мужчины продолжаются, а врачи борются за жизнь девушки.

Водитель сбежал с места ДТП. Автомобиль нашли во дворах неподалеку