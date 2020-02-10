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10 февраля 2020, понедельник, 10:15 73
Происшествия 2020-02-10T10:16:37+02:00
Українські Новини
Под Киевом произошло масштабное ДТП с пострадавшими

Под Киевом произошло масштабное ДТП с пострадавшими

Надежда Комендантова
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В ночь на 10 февраля в городе Бровары под Киевом произошло двойное ДТП. Широкую и пустую дорогу не поделили две Audi. Один из автомобилей выехал на встречную полосу, чем спровоцировал лобовое столкновение.

Водитель седана получил травмы. Его госпитализировали медики. Об этом сообщает Информатор.

Все случилось около 23:30. Две Audi двигались навстречу друг другу по улице Олега Оникиенка. Как сообщил копам водитель Q8, он ехал в сторону парка Победы, как ему в лоб вылетел автомобиль. Мужчина выкрутил руль влево, чтобы избежать прямого лобового столкновения. Седан на полном ходу протаранил его в правую сторону и отбросил на бордюр.

В Броварах столкнулись две Audi. Фото: ИнформаторВ Броварах столкнулись две Audi. Фото: Информатор

Травмы получил водитель A4. Его забрали в больницу с травмой головы и переломом. По словам мужчины с Audi Q8, пострадавший был пьян. Более точную картину ДТП, виновника и другие подробности устанавливает следствие.

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