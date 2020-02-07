Луцк закрыл все школы на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Луцк закрыл все школы на карантин из-за гриппа и ОРВИ до 13 февраля. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Луцкого городского совета городского совета.

Всего в Луцке приостановлены занятия в 27 учебных учреждениях.

Также в это время запрещено проведение детских культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Как сообщали Українські Новини, Ивано-Франковская область 6 февраля констатировала приостановление обучения в 17 учреждениях общего среднего образования в связи с заболеваемостью школьников гриппом и ОРВИ.