Луцк закрыл все школы на карантин из-за гриппа и ОРВИ до 13 февраля. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Луцкого городского совета городского совета. Всего в Луцке приостановлены занятия в 27 учебных учреждениях. Также в это время запрещено проведение детских культурно-массовых и спортивных мероприятий. Как сообщали Українські Новини, Ивано-Франковская область 6 февраля констатировала приостановление обучения в 17 учреждениях общего среднего образования в связи с заболеваемостью школьников гриппом и ОРВИ.