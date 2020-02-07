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07 февраля 2020, пятница, 21:34 17
Жизнь 2020-02-07T21:35:06+02:00
Українські Новини
Древние финиковые пальмы удалось возродить из семян 2000-летней давности

Древние финиковые пальмы удалось возродить из семян 2000-летней давности

Елизавета Кесельман
Растения, Древние растения, Финики, Древние финиковые пальмы
Финиковая пальма.Фото: N+1
Финиковая пальма.Фото: N+1

Древние финиковые пальмы, которые часто называют "иудейскими", удалось вырастить спустя две тысячи лет после их исчезновения. Об этом сообщает N+1.

Отмечается, что исследователям удалось получить из семян 2000-летней давности женские и мужские растения. Культовые деревья Ближнего востока исчезли в 4 веке до н.э., поскольку их некому было выращивать.

Тем не менее, материальные свидетельства его существования — финиковые косточки — в шестидесятых годах 20  века нашли в крепости Масада царя Ирода (юго-западное побережье Мертвого моря), а потом и на раскопках в других точках Иудейской пустыни.

В 2006 году 4 семени финиковой пальмы из Масады попробовали прорастить, и одно оказалось жизнеспособным. Растение, которое из него появилось, назвали Мафусаилом в честь библейского долгожителя, сейчас оно уже находится в открытом грунте и периодически цветет. Финиковые пальмы — двудомные растения (то есть разнополые: мужские и женские половые клетки производятся каждые в своем "доме"), и Мафусаил образует пыльцу.

Спустя несколько лет израильские и французские ученые, которые вырастили Мафусаила, собрали 33 наиболее сохранных финиковых семени из разных мест раскопок в Иудейской пустыне — Масады, Кумрана, Вади Макух и Вади Кельт. Древние семена фиников оказались в среднем на 30 процентов длиннее и толще, чем современные. Все, кроме одного, некоторое время подержали в растворе гибберелловой кислоты (это растительный гормон, который способствует прорастанию семян и удлинению побегов), а затем и в растворе органических удобрений (для стимуляции развития зародыша). Одну косточку, из Кумрана, оставили в качестве контроля.

Шесть семян дали всходы. Интересно, что перед посадкой внешне они не отличались от тех, что оказались нежизнеспособными. Радиоуглеродный анализ остатков кожуры проросших косточек показал, что все они появились в IV веке до нашей эры — II веке нашей эры. Ученые определили, мужские или женские цветки появятся на каждом из проростков, и в соответствии с полом растений подобрали им имена из списка персонажей Ветхого Завета: Адам, Иона, Юдифь, Вооз, Уриил, Анна.

Пока ни одно растение, кроме Мафусаила, не цветет. Однако ожидается, что в ближайшие два года это начнет делать Анна, и тогда можно будет оплодотворить ее пыльцой Мафусаила. Вероятно, это позволит в каком-то смысле возродить древний иудейский сорт финиковых пальм. Но обычно культурные растения размножают вегетативно, а не семенами. При этом получаются клоны, которые генетически не отличаются от материнского растения. То есть семена здесь могут быть и не нужны. Кроме того, учитывая генетическую неоднородность всех семян, не вполне понятно, каким был эталон иудейской финиковой пальмы.

Как сообщали Українські Новини, ранее на дне Мексиканского залива нашли захоронение индейцев, живших 7 тысяч лет назад.

Кроме того, из-за стремительного таяния ледников в Арктике нашли замерзшие 40 тысяч лет назад растения.

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