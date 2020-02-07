На Оболони произошел сильный пожар в нежилом здании

На Оболони произошел масштабный пожар в 2-этажной нежилой постройке. Площадь пожара составила 50 кв. м. Предварительно, в доме находилась станция технического обслуживания с несколькими автомобилями. Об этом сообщает пресс-службы ГУ ГСЧС в Киеве.

7 февраля в 10:05 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник на ул. Автозаводской, 5-А в Оболонском районе столицы.

На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных частей. По прибытии спасатели установили, что на территории частной усадьбы горит крыша 2-этажного нежилого здания.

В 10:33 бойцы локализовали возгорание на площади 50 кв. м и в 10:45 – ликвидировали.

На месте было задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 18 человек личного состава.

Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.