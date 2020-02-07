После трехнедельного роста доллар в обменниках начал дешеветь

С 31 января по 7 февраля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 37,93 коп. до 24,6663 UAH/USD, курс покупки понизился на 36,80 коп. до 24,3629 UAH/USD третью неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 46,13 коп. до 26,6694 UAH/EUR, курс продажи понизился на 42,87 коп. до 27,1804 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 24 по 31 января курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 61,67 коп. до 25,0456 UAH/USD, курс покупки повысился на 61,28 коп. до 24,7309 UAH/USD третью неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 7 февраля 24,3629 24,6663 26,6694 27,1804 3,4700 3,9700 По сравнению с 31 января -0,3680 -0,3793 -0,4613 -0,4287 -0,0600 -0,0100

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.ukranews.com/news/681059-tretyu-nedelyu-podryad-dollar-dorozhaet-v-obmennyh-punktah