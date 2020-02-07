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07 февраля 2020, пятница, 12:35 151
Финансы 2020-02-07T14:45:03+02:00
Українські Новини
После трехнедельного роста доллар в обменниках начал дешеветь

После трехнедельного роста доллар в обменниках начал дешеветь

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс валют
Курс валют

С 31 января по 7 февраля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 37,93 коп. до 24,6663 UAH/USD, курс покупки понизился на 36,80 коп. до 24,3629 UAH/USD третью неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 46,13 коп. до 26,6694 UAH/EUR, курс продажи понизился на 42,87 коп. до 27,1804 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 24 по 31 января курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 61,67 коп. до 25,0456 UAH/USD, курс покупки повысился на 61,28 коп. до 24,7309 UAH/USD третью неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 7 февраля

24,3629

24,6663

26,6694

27,1804

3,4700

3,9700

По сравнению с 31 января

-0,3680

-0,3793

-0,4613

-0,4287

-0,0600

-0,0100

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.ukranews.com/news/681059-tretyu-nedelyu-podryad-dollar-dorozhaet-v-obmennyh-punktah

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