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07 февраля 2020, пятница, 09:43 640 Мнение
Общество 2020-02-07T10:45:01+02:00
Українські Новини
Ольга Палий: В чем разница между коммунистами и декоммунизаторами?

Ольга Палий: В чем разница между коммунистами и декоммунизаторами?

Ирина Дорофейчук
Палий Ольга, Декомунизация
Ольга Палий, Фото: igate.com.ua
Ольга Палий, Фото: igate.com.ua

Свою точку зрения между событиями, происходившими в нашей стране около века назад и которые имеют место сегодня, высказала политолог и PR-консультатнт Ольга Палий. Об этом она написала в заметке на персональной странице в социальной сети Facebook.

"Коммунисты указывали крестьянам, что им выращивать на типа их земле, а рабочим - что производить на типа их фабриках. Сторонники декоммунизации указывают частным телеканалам и радиостанциям, что и на каком языке вещать.

В чем разница между коммунистами и декоммунизаторами, если в главном - ненависти к праву частной собственности и свободе бизнеса - едины?", - отметила автор.

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