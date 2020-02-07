Ольга Палий: В чем разница между коммунистами и декоммунизаторами?

Свою точку зрения между событиями, происходившими в нашей стране около века назад и которые имеют место сегодня, высказала политолог и PR-консультатнт Ольга Палий. Об этом она написала в заметке на персональной странице в социальной сети Facebook.

"Коммунисты указывали крестьянам, что им выращивать на типа их земле, а рабочим - что производить на типа их фабриках. Сторонники декоммунизации указывают частным телеканалам и радиостанциям, что и на каком языке вещать.

В чем разница между коммунистами и декоммунизаторами, если в главном - ненависти к праву частной собственности и свободе бизнеса - едины?", - отметила автор.