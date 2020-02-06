Алексей Якубин: ЕС переходит на новый рабочий язык и это ирландский английский

После выхода Соединенного Королевства из Европейского союза в конце января ЕС объявил, что ирландский английский заменит британский английский в качестве основного рабочего языка Союза. Изменение, вступившее в силу немедленно, было объявлено в понедельник президентом Европейской комиссии Урсулой Гертрудой фон дер Лейен.

На подобное заявление руководства Евросоюза отреагировал политолог Алексей Якубин. На персональной странице в социальной сети Facebook он написал следующее:

"ЕС переходит на новый рабочий язык и это Ирландский Английский - Британскому good bye.

И вот тут сразу вопрос - если есть ирландский английский, то ведь есть и украинский русский и т.д.?

И, кстати, в Ирландии два государственных языка - гэльский и английский. Последний - язык колонизаторов и угнетателей. И государственный.

Нет чтобы все на гэльский перевести. Но нет. Вот ЕС и пользуется.", - резюмировал политолог Якубин.