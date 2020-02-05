Журналист Антон Юр, комментируя существующие в Украине "языковую пропаганду", дискриминацию, ксенофобию и межнациональную нетерпимость, заявил, что ненависть к русскому языку искусственно разжигается пропагандистами. А контрпропаганда русского языка вместо пропаганды украинского напоминает "чистку зубов через задний проход - в принципе, можно, но через рот проще и эффективнее".

Об этом журналист написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Манипуляции общественным мнением вокруг так называемого "мовного питання", "двуязичія", "мови оккупанта" и т.д. давно стали одним из средств самопродвижения, зарабатывания политических очков и прочих пред-/пост-выборных махинаций. Обратите внимание, что ни один филолог/литературовед не ввязывается в подобное кидание какашек на вентилятор. Потому что они знают.

Спекулянты на "языковую" тему пользуются одними и теми же тезисами, рассчитывая на толпы последователей, иными словами, прикидываются такими гаммельнскими крысоловами.

Почему же нельзя вестись на любое разжигание ненависти к какому-либо языку? Ну, во-первых, говорить о том, что мой язык хороший, а их язык плохой - значит проявлять ксенофобию (нетерпимость ко всему чужеземному).

Во-вторых, любой здравомыслящий человек никогда не принимает все на веру, а сначала анализирует, взвешивает и проверяет.

В-третьих, контрпропаганда против другого языка вместо пропаганды национального/собственного/государственного - это как чистка зубов через задний проход. В принципе, можно, но через рот проще и эффективнее.

В-четвертых, для тех у кого пригорает. Язык, которым написан этот пост, ассоциируется у вас с "мовою оккупанта". А вы знаете, сколько народностей и, соответственно, языков в этом самом оккупанте? Вики говорит - более 190. И в войне против нашей страны принимают участие не только русские. Хочется спросить, почему не вызывает ассоциаций с оккупантом какой-нибудь другой язык, кроме русского? Почему только от него пригорает? Это ведь дискриминация!

И для тех, кто еще не понял. Ненавидеть язык (в нашем случае - русский) - значит глотать наживку пропагандистов, которые видя посты, написанные "пригоревшими", довольно потирают руки и перекидывают косточки на счетах разобщения и разъединения нашей нации. Вашу ненависть подогревают, поддерживают необходимый им градус. Незамедлительная реакция в виде гневных коментов и вот все, вы - жертва пропаганды.

Если вы пишете что русские люди и русский язык - это фу-фу-фу и его надо запретить - значит пропаганда работает, а вы просто выплевываете негатив, чего от вас и добиваются!. А делать надо как-раз наоборот.

Вместо этого, пропагандируйте украинский язык, свою страну, свой край, свои товары, свою историю и культуру - это выражение патриотизма и любви к своей Родине.

Не годуйте ці армії дармоїдів, які живляться плодами своєї роботи, бачачи як ви реагуєте на слова ненависті. Треба ламати стереотипи. Жодна феесбешна наволоч не здатна подолати могутній український дух та силу справжніх синів України. Замість того, щоб скиглити що мову пригнічують - покажіть її силу та красу. Вчіть її, вдосконалюйте, говорить нею самі, та переконуйте інших це робити, і це буде набагато ефективніше, бо правда - це найпотужніша зброя!