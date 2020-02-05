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05 февраля 2020, среда, 15:13 230
Происшествия 2020-02-05T15:13:15+02:00
Українські Новини
Военный грузовик врезался в Харькове в заправку из-за скользкой дороги и снегопада

Военный грузовик врезался в Харькове в заправку из-за скользкой дороги и снегопада

Ольга Фандорина
ДТП с грузовиком, Грузовик, ДТП, Грузовик в Харькове

В Харькове грузовик врезался в заправку. ДТП произошло сегодня, 5 февраля, утром на Окружной дороге, в районе спуска с 17-го кладбища. Об этом Vgorode сообщили очевидцы. 

"МАЗ влетел в заправку. Других битых машин рядом нет. Вероятно, водитель не справился с управлением", — рассказали харьковчане на канале "ХС" в Telegram.

Официальная информация уточняется.

ДТП с грузовиком. Фото: канал ДТП с грузовиком. Фото: канал "ХС" в Telegram

ДТП с грузовиком. Фото: канал ДТП с грузовиком. Фото: канал "ХС" в Telegram

На видео, опубликованном очевидцами, видно, как грузовик занесло и развернуло на 180 градусов, после чего он врезался в АЗС.

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