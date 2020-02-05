Военный грузовик врезался в Харькове в заправку из-за скользкой дороги и снегопада

В Харькове грузовик врезался в заправку. ДТП произошло сегодня, 5 февраля, утром на Окружной дороге, в районе спуска с 17-го кладбища. Об этом Vgorode сообщили очевидцы. "МАЗ влетел в заправку. Других битых машин рядом нет. Вероятно, водитель не справился с управлением", — рассказали харьковчане на канале "ХС" в Telegram. Официальная информация уточняется. ДТП с грузовиком. Фото: канал "ХС" в Telegram ДТП с грузовиком. Фото: канал "ХС" в Telegram На видео, опубликованном очевидцами, видно, как грузовик занесло и развернуло на 180 градусов, после чего он врезался в АЗС.