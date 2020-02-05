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05 февраля 2020, среда, 08:00 441 Мнение
Политика 2020-02-05T08:00:01+02:00
Українські Новини
Антон Кучухидзе: Криклий уничтожает ценности Зеленского

Антон Кучухидзе: Криклий уничтожает ценности Зеленского

Антон Кучухидзе
Антон Кучухидзе, Владимир Зеленский, Владислав Криклий
фото с facebook.com
фото с facebook.com

В период президентской и парламентской кампании мы слышали от команды будущего Президента Украины, что в Украине наступит время нового качества политики и государственного управления.

Не секрет, что команда Зеленского практически сразу начала его подставлять: новый-старый глава таможни Нефедов долго манипулировал с невыполнением плана доходов в бюджет страны, депутаты от монобольшинства попали в сексуальные и коррупционные скандалы. Уже в 2020-м году министр Криклий продолжил добивать ценности Президента Зеленского, когда по его предложению Кабмин поменял постановление о назначении руководителей государственных предприятий. 24 января 2020 г. правительство приняло соответствующие изменения в постановление Кабмина от 3 сентября 2008 г. № 777 «О проведении конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики». Согласно с новшествами, теперь руководителя госпредприятия назначают не через конкурс, а через наблюдательные советы.

Что это значит на практике? Все просто: это усиливает кулуарщину и убивает социальный лифт для профессиональных управленцев-технократов. Да, через конкурс тоже протаскивали своих, но это было сложнее, и все же публичности в процессе назначения топ-руководителей было больше, и общественность даже получала возможность мониторить такие конкурсы. А теперь будут рулить наблюдательные советы, где в большинстве своем представлены интересы отдельных бизнес-групп, в том числе и соросят (вспомните, как под Лещенко лоббировалась должность). Все будет шито-крыто. Инициатива Криклия - это рейдерство в законе, аннулирование роли общественности хоть как-то влиять на процессы назначения государственного топ-менеджмента.

Зачем это Криклию? А как же, под управлением министерства инфраструктуры находятся госпредприятия, за влияние которых борются отдельные группы влияния. Теперь путь для реализации субъективных интересов, а не общегосударственных, открыт.

Неопытный министр еще не до конца осознал, что он ослабил государство Украина. Безответственность Криклия рикошетом передается на весь Кабмин и на премьера Гончарука, которые утвердили такое решение. В Украине наступила худшая эпоха договорняков. Это еще одна монета в копилку моего тезиса, что Гончарук заигрался в кулуарщину, и его карьера в качестве премьера скоротечна.

Команда Зе уже не раз доказывала, что может увольнять и отстранять провалившихся политиков  с топ-должностей. Президент просто так не оставит отсутствие государственного патриотизма в Кабмине.

Продолжение следует...

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для "Українські новини"

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