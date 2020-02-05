Гончарук игнорирует пожелания Зеленского. Банковская тайна умерла

Банковская тайна умерла. По крайней мере, в Украине. Нацбанк упростил доступ к любым банковским транзакциям граждан или физлиц-предпринимателей. Теперь любой зачуханный полицейский, не говоря о прокурорах и детективах, сможет по письменному запросу без суда получить из любого банка выписку операций любого человека или предпринимателя. И вы об этом не узнаете. Угадайте, как быстро этими данными начнут торговать? Ведь банки знают о вашей жизни, привычках и местах пребывания очень много.



Рада сделала первый шаг к сокращению депутатов. Проголосовала в первом чтении за сокращение их с 450 до 300. Осталось дело за малым – получить положительное решение Конституционного суда и собрать 300 голосов для изменения Конституции. Если депутатов таки сократят до 300, им станет значительно удобнее работать в парламенте. Ведь сессионный зал в 1936 году проектировался именно для 300 депутатов, а «уплотнили» их гораздо позднее. Еще Рада назначила нового вице-премьер-министра.



Кабмин и МВД оконфузились с зарплатой Авакова. У Гончарука считают, что министр внутренних дел в декабре получил 186 тыс. грн зарплаты, а в самом МВД насчитали лишь 39 тыс. И эти люди хотят сажать журналистов в тюрьму за фейки, когда сами не могут правильно посчитать зарплату своего же министра. Вот с кого надо начинать внедрять уголовную ответственность – с фейков от министров и политиков.



Зеленский заинтересовался пожилой женщиной, которой его депутат предлагал продать собаку для оплаты коммуналки. Зам руководителя президентского Офиса рассказала, что правительство уже отчиталось президенту об оплате за газ конкретно этой женщиной. Оказалось, она получает субсидию. Но, по мнению министров, ее дом действительно требует много энергии и с этим будут что-то делать.



Гончарук проигнорировал поручение Зеленского отчитаться о выполнении программы своего правительства перед парламентом. Когда президент дал премьеру шанс еще поработать, он попросил его сделать промежуточный отчет 4 февраля. Но отчет в Раде так и не состоялся. Выполнение еще двух поручений Зеленского Гончаруком также под большим вопросом. Президент просил урезать аномально высокие зарплаты чиновников и в руководстве госкомпаний, а также наладить сотрудничество с Радой. Депутаты фракции «Слуга народа» продолжают критиковать инициативы и действия "своего" премьера. А руководители госкомпаний получают зарплаты большие, чем президент США.



До конца выходных в Украине будет снежно и холодно. А на следующей неделе вернется "нормальная теплая зимняя погода" с +3+5.



Денис Иванеско