В Днипре взорвался автомобиль, а в Черноморске лопнул бункер с серой

В Днипре взорвался автомобиль Hyundai

В Днипре, 4 февраля, около 11:00 произошел взрыв автомобиля Hyundai. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает "Днепр час".

Под Днипром задержали серийного грабителя

В Павлограде Днепропетровской области задержали мужчину, который находился в розыске за серию ограблений, сообщает "Днепр час". 29 января в полицию обратился местный житель и рассказал, что увидел в собственном гараже неизвестного мужчину. Владелец попытался помешать грабителю, однако он забрал его имущество и скрылся с места преступления. Потерпевший обратился в полицию и предоставил приметы вора. Правоохранители установили и задержали неоднократно судимого 30-летнего местного жителя. В ходе расследования было установлено, что задержанный причастен к ряду имущественных преступлений на территории Павлограда.

Задержали грабителя. Фото: Нацполиция

На Азовском море нелюди убивают лебедей ради забавы

Из-за аномально теплой зимы в Украине лебеди облюбовали побережье Азовского моря. Сотни птиц прилетели сюда вместо привычных перелётов в теплые края. Жители Бердянска стараются подкармливать лебедей. Птицы охотно идут на контакт при попытке покормить их, выходят на берег и не боятся людей. Именно этим и пользуются откровенные мерзавцы, передает "Наше Місто". На доверчивых птиц охотятся чуть ли не в упор. Более того, "охота" больше похожа на издевательство над несчастными созданиями. Лебеди вылезают из воды и подходят к людям, в надежде на вкусное угощение. Взамен птицы получают заряд дроби или удары палками. Жители Бердянска сообщают, что в лебедей на Азовском море стреляют вовсе не ради трофеев или ужина, а ради забавы. Более того, в птиц стреляют даже из травматического оружия, нанося лебедям чудовищные травмы. Одно из таких кровавых развлечений смог остановить неравнодушный местный житель, который прогуливался по побережью с внуком. "Сегодня на Лисках во время прогулки с внуком житель нашего города спугнул таких нелюдей, когда они пытались поохотиться на благородных красавцев. Номер машины зафиксировать не удалось. Лебедь не успел пострадать. Но видно, что он уже имел опыт общения с плохими людьми," - написала местная жительница Карина в Facebook.

Лебеди на Азовском море. Фото:nashemisto

В Днипре в студенческом общежитии рухнул потолок

3 февраля вечером в одном из общежитий Днипра обвалился потолок в жилой комнате. Видео в сети опубликовал один из студентов, передает "Наше Місто" . Сперва комнату затапливало водой с верхнего этажа. Очень сильно капало. Комната ребят вся уставлена миска и ведрами. Но спустя некоторое время потолок вовсе обвалился. Просто огромный кусок упал по среди комнаты. Подробности случившегося выясняются.

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Полиция выясняет, как 23-летний селянин из Николаевской области собрал дома арсенал боеприпасов

Подтвердилась оперативная информация, которую получили правоохранители Казанковского отделения Новобугского отдела полиции Николаевской области. С санкцией на обыск они наведались к 23-летнему жителю одного из сел района. Обнаружили и изъяли 120 патронов калибра 5,45 мм, пять гранатометных выстрелов и охотничье ружье марки ИЖ-54. Все это "добро" отправили на экспертизу. А следствие устанавливает, каким образом парень собрал арсенал. Ему грозит лишение свободы от трех до семи лет, сообщают "Николавские новости".

Боеприпасы. Фото: Нацполиция

В Николаеве парень на ходу выпрыгнул в окно троллейбуса, убегая от контролеров

В Николаеве парень не захотел платить штраф за безбилетный проезд и на ходу выпрыгнул из окна троллейбуса, убегая контроллеров, сообщают "Новости N". Уточняется, что видео было снято 2 февраля, а в комментарии отмечается, что парень увидел контролеров, которые зашли в троллейбус, и во время движения транспортного средства выпрыгнул из окна, боясь быть оштрафованным.

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В Шостке задержали мужчину, который склонял товарища к совершению преступления

Сотрудники Шосткинской полиции Сумской области задержали 30-летнего жителя райцентра непосредственно во время получения им средств, которые он требовал у своего знакомого за отобранные вещи. В ходе следствия установлено, что задержанный в начале января текущего года встретился со своим знакомым. Во время встречи он начал склонять товарища к противоправной деятельности. Когда тот отказался выполнять преступные указания, тот сначала избил потерпевшего, а затем отобрал смартфон и паспорт. Вернуть отобранные вещи обещал только после выполнения преступных действий. На следующей встрече задержанный, угрожая потерпевшему физической расправой, кроме выполнения выдвинутых требований, также потребовал 800 грн. за возврат телефона и документов. За содеянное ему грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает "Ваш шанс".

Задержание. Фото: shans.com.ua

Как одесские водители троллейбусов дорогу делили

В Одессе водители двух троллейбусов делили дорогу с помощью кулаков, сообщает "odessa.net.ua". Одному из них не понравилось, что другой остановился слишком близко к его машине. Вот и выскочил поучить коллегу правилам дорожного движения. "Урок" сняли на камеру случайные прохожие. В коммунальном предприятии "Одесгорэлектротранс" отреагировали на случившееся. Оба водителя временно отстранены от работы и будут подвергнуты дисциплинарному наказанию.

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И выпить, и закурить: одесские правоохранители обнаружили больше тонны спирта непонятного происхождения

1000 пачек сигарет без соответствующих марок акцизного сбора и более 1000 литров жидкости с характерным запахом спирта обнаружили правоохранители у одного из жителей поселка Затишье Одесской области во время санкционированных обысков на территории района. Сотрудники полиции устанавливают происхождение незаконной продукции и цели ее хранения, сообщает "odessa.net.ua".

Обнаруженный спирт. Фото: odessa.net.ua

В Черноморске Одесской области лопнул бункер с серой

Черноморский порт засыпало серой. Сообщается, что бункер с серой не выдержал нагрузки и лопнул. При этом пострадал железнодорожный состав. Предварительно известно, что бункер был переполнен, передает "odessa.net.ua". Из-за этого терминал оказался засыпан гранулированной серой. Сера небезопасна для окружающей среды и человека. При хранении ее на открытых площадках в воздух выделяется сероводород – бесцветный зловонный газ, который влияет на здоровье человека и животных, а также пагубно воздействует на окружающую среду.