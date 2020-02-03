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03 февраля 2020, понедельник, 18:55 1510
Общество 2020-02-03T19:00:01+02:00
Українські Новини
В свой день рождения умер режиссер Олег Педан

В свой день рождения умер режиссер Олег Педан

Валерия Драгомирова
Режиссер, Кукольный мастер, Болезнь, Смерть, Олег Педан
Олег Педан. Фото с Facebook Sergiy Trymbach
Олег Педан. Фото с Facebook Sergiy Trymbach

Вчера, 2 февраля, ушел из жизни режиссер-аниматор Олег Педан в возрасте 60 лет. Об этом сообщил председатель Национального союза кинематографистов Сергей Трымбач на странице в Facebook.


Сообщается, что умер режиссер в день своего рождения.

"О смерти Олега после тяжелой и довольно скоротечной, к сожалению, болезни сообщили его ближайшие коллеги. Он прожил ровно 60 лет, умер в свой день рождения", - пишет Трымбач.

Олег Педан был кукольным мастером, сценаристом, режиссером анимационных лент "Домик для улитки", "Никого нет дома", "Ключ", "Светлая личность" и других.

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