В свой день рождения умер режиссер Олег Педан

Вчера, 2 февраля, ушел из жизни режиссер-аниматор Олег Педан в возрасте 60 лет. Об этом сообщил председатель Национального союза кинематографистов Сергей Трымбач на странице в Facebook.



Сообщается, что умер режиссер в день своего рождения.



"О смерти Олега после тяжелой и довольно скоротечной, к сожалению, болезни сообщили его ближайшие коллеги. Он прожил ровно 60 лет, умер в свой день рождения", - пишет Трымбач.



Олег Педан был кукольным мастером, сценаристом, режиссером анимационных лент "Домик для улитки", "Никого нет дома", "Ключ", "Светлая личность" и других.