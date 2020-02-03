В НСЖУ обеспокоены чрезвычайными полномочиями Нацрады, заложенными в проекте Закона о СМИ

Национальный союз журналистов Украины, обобщив отзывы и предложения региональных организаций союза, членов НСЖУ, редакций СМИ, международных партнеров и экспертов, считает нужным обнародовать консолидированную позицию по проекту Закона о СМИ. Об этом на персональной странице в социальной сети Facebook написал председатель союза Сергей Томиленко.

Так, в крупнейшей журналистской организации Украины уверены, что украинскому информационному пространству нужны прозрачные и понятные для всех игроков правила - правила, которые бы отвечали современным реалиям медиарынка. При этом считают, что конечным результатом воплощения нового законодательства о СМИ должны стать независимость (в том числе экономическая и политическая) и равенство всех, кто создает информационный продукт.

В НСЖУ разделяют позицию, которую высказала эксперт Совета Европы Криштина Розгони во время общественного обсуждения законопроекта 29 января 2020 о целесообразности принятия отдельного закона о печатных и онлай-СМИ. "В законопроекте о медиа 99 процентов посвященны аудио и видео. Но некоторые положения касаются и печатных и онлайн-СМИ. И это надо учитывать. Лучше бы их охватывать не здесь, а в другом законе. Они должны подлежать определенному регулированию, а не такому, как аудио и видео", - отметила Криштина Разгони.

"Поэтому предлагаем не распространять действие законопроекта на сферу печатных и онлайн-медиа, а разработать отдельный законопроект", - резюмируют в НСЖУ.

По мнению членов оганизации, условия деятельности печатных СМИ, порядок регистрации и приостановления действия свидетельства о регистрации достаточно исчерпывающе изложены в действующем законодательстве и не требуют совершенствования. Дополнительные требования, предусмотренные в законопроекте о медиа - как то предоставление Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания документов о владельцах издания и финансовых отчетов, - выглядит как усиление контроля со стороны государства и повлияет на ситуацию на рынке печатных медиа, который сегодня переживает кризис.

Также законопроект наделяет чрезвычайно широкими полномочиями Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. В медиапространстве создается сверхмощный государственный регулятор, который, по замыслу авторов документа, будет иметь влияние на все без исключения СМИ. В НСЖУ обеспокоены тем, что в законопроекте недостаточно определенны противовесы для таких широких полномочий. Убеждены, что закон должен предусмотреть эффективные предохранители от коррупции или политического давления на членов Национального совета. Кроме того, нужно установить механизм эффективного общественного контроля за действиями регулятора.

"Соглашаясь с необходимостью законодательного регулирования медиарынка, призываем парламентариев прилагать усилия для действенной защиты прав журналистов и борьбы с безнаказанностью, развития климата экономической независимости СМИ. Пока очевидным приоритетом власти является регулирование, а не поддержка и защита украинских медиа", - говорится в тексте документа.