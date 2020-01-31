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31 января 2020, пятница, 15:21 28
Экономика 2020-01-31T15:22:11+02:00
Українські Новини
ФГВФЛ и Бахматюк возобновили переговоры о реструктуризации долга

ФГВФЛ и Бахматюк возобновили переговоры о реструктуризации долга

Валерия Драгомирова
Бахматюк Олег Фото: УЛФ
Бахматюк Олег Фото: УЛФ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в ностоящее время  изучает предложение бизнесмена Олега Бахматюка по добровольному урегулированию задолженности бизнесмена перед фондом и Национальным банком.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба фонда.

Отмечается, что в последние годы Олег Бахматюк неоднократно обращался в фонд с предложениями о добровольном урегулировании задолженности перед фондом и НБУ, в частности в октябре 2019 поступило предложение о погашении 8 млрд гривен в течение 7 лет в пользу фонда и НБУ.

"Окончательного решения о приемлемости или неприемлемости этого предложения фондом не принималось, поскольку это требует глубокого анализа альтернативных сценариев погашения задолженности и возможных денежных потоков, а также определения механизмов для осуществления погашения", - сообщили в фонде.

30 января 2020 в фонд поступило повторное обращение от Олега Бахматюка с предложением возобновить переговоры по урегулированию задолженности по кредитным портфелям VAB Банка и банка "Финансовая инициатива", а также перед фондом и НБУ.

В письме отмечается, что сейчас проводится анализ финансовых возможностей группы компаний "Укрлендфарминг ПЛС" осуществить погашение задолженности в сжатые сроки после чего будет предоставлено предложение по конкретным суммам и срокам.

Для принятия фондом решения по этому предложению обязательными этапами остается оценка альтернативных сценариев и способности погашения предложенных сумм и сроков.

Фонд подчеркивает, что в вопросах взыскания ущерба с связанных с банками лиц, главной целью является получение максимальной денежного потока для возврата средств кредиторам банков и государстве.

Как сообщали Українські Новини, Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск основателя агрохолдинга Ukrlandfarming, бывшего собственника банка "Финансовая инициатива" и VAB Банка Олега Бахматюка, подозреваемого в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита Национального банка.

Защита основателя агрохолдинга Ukrlandfarming, бывшего собственника банка "Финансовая инициатива" и VAB Банка Олега Бахматюка связывает его уголовное преследование с политическим заказом.
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