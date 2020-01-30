Григорий Кукуруза: рекордная ставка в 4,375% — рефинансирование на волне мировой конъюнктуры

Экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза в своем блоге пишет о том, как за последние полгода изменился мировой рынок денег.

27 января Украина завершила эмиссию десятилетних еврооблигаций на сумму 1,25 млрд евро. Ставка по бумагам, рекордно низкая для Украины, составила 4,375%, поэтому выпуск был сразу же признан наиболее успешным за всю экономическую историю Украины.

Действительно, предыдущее привлечение (июнь 2019-го — 1 млрд евро, срок оборота 7 лет), несмотря на, казалось бы, аналогичную макроэкономическую ситуацию, обошлось Министерству финансов в 6,75% — почти на 60% дороже.

Доверие к правительству, макроэкономические индикаторы, ситуация на мировых рынках — что стало основным драйвером для такого скачкообразного падения стоимости внешних привлечений для Украины?

Прежде всего, важно уточнить: коридор будущей доходности последнего январского выпуска был в целом понятен из котировок, уже обращающихся на рынке бумаг. К примеру, 7-летние бонды, эмитированные в июне 2019-го, сейчас торгуются с премией в 15,1%, что снизило их эффективную доходность всего лишь до 4,02% (!). В целом же премия по разным выпускам украинских бумаг, в зависимости от периода их обращения, варьируется в пределах 10-20%.

То есть последний выпуск не отклоняется от эффективной доходности уже выпущенных на рынок бумаг, с которой как раз корректно сравнивать относительную дороговизну/дешевизну новых привлечений.

Как за последние полгода изменился мировой рынок денег? Ставка ФРС США снизилась с 2,4% до 1,55%. Ни для кого не секрет, что администрация Трампа настойчиво рекомендует независимому главе правления ФРС продолжить снижение стоимости денег для усиления роста биржевых индексов и ускорения темпов роста американской экономики накануне президентских выборов.

Очевидно, это не могло не повлиять на удешевление стоимости денег в мире, включительно с облигациями развивающихся стран и Украины.

Как показывает индекс VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (корзина условно рисковых высокодоходных бондов развивающихся стран), за июнь-январь их средняя стоимость выросла в цене на 10%. То есть эффективная доходность снизилась приблизительно на треть меньше, чем украинских бондов.

Конечно, нельзя исключать и фактор минимизации политического риска. Все-таки июнь – это неожиданный роспуск парламента, только избранный новый президент и лишь смутные предположения, кто может возглавить следующее правительство и насколько оно будет «прозападным».

Также напомню, что после публикации непрогнозируемо высоких данных по приросту реального ВВП за 2 квартал 2019 года (4,6%) и признания Украины европейским тигром, два из трех ключевых рейтинговых агентств мира – Fitch и Moody — улучшили кредитные рейтинги Украины со стабильного на позитивный.

Что дальше?

Обычно модели рейтинговых агентств и инвестбанков относительно малых развивающихся стран строятся по стандартной методологии автоматической загрузки и обработки массивов данных. Такой подход позволяет оптимизировать процессы, наладить работу крупных коллективов, но приводит к определенному лагу оценки.

Министерству финансов удалось подобрать оптимальный момент для эмиссии, пока украинские еврооблигации не подешевели на фоне данных об исполнении бюджета, замедлении темпов роста экономики и реальных объемов экспорта.

Напомню: по оперативным данным Министерства финансов, уровень недовыполнения доходов бюджета в январе составляет 54% (!). Так, в госбюджет поступило только 29,7 из 64,5 млрд грн плана.

В то же время структура прироста реального ВВП существенно ухудшилась. Вместо достаточно устойчивых сельского хозяйства, IT, банковской сферы и строительства локомотивом экономики сейчас выступает торговля.

Учитывая спад в промышленности и темпы прироста потребительского импорта, становится ясно, что ВВП Украины сейчас увеличивают агенты, занятые реализацией / логистикой именно импортных товаров.

Смею даже предположить, что Министерство финансов сейчас продает валюту Национальному банку, чтобы выполнить январские защищенные статьи расходов. Такой вывод можно сделать из того, что в 2020 год мы входили с суммой остатков на ЕКС в 55 млрд грн, из которых валютные средства должны были составлять не менее $1,5 млрд.

Плановые валютные выплаты по госдолгу в январе, по нашим расчетам, должны составить $798 млн. При этом сумма остатков на ЕКС сейчас снизилась до 17,5 млрд грн. Но такое предположение – субъективная оценка ввиду того, что статистические данные, опровергающие или подтверждающие ее, еще не опубликованы.

Впрочем, буду рад ошибиться.Тогда следующие займы Министерству финансов удастся привлекать еще дешевле, что позволит продлить успешную политику рефинансирования госдолга Украины более дешевыми привлечениями и снизить расходную часть бюджета на обслуживание долгов.

В обратной ситуации стоимость привлечений для Украины не должна вырасти существенным образом, так как на мировом уровне наши облигации уже приносят достаточно высокий уровень доходности.

Учитывая то, что ранее, в 2017-2018 гг., еврооблигации Украины размещались с доходностью 7-10%, политика замещения старых (условно дорогих бумаг) новыми займами под 4-6% не снижает своей актуальности при каждом из сценариев.