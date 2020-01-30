Виктория Страхова: руководители госпредприятий должны сдавать декларации, как это делают члены Набсоветов

Бывшая подчиненная экс-министра финансов Александра Данилюка Виктория Страхова считает, что руководители государственных предприятий или члены коллегиальных исполнительных органов должны подавать декларации о доходах, так же, как это делают члены Набсовета. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

О зарплатах-бонусах и максимальной прозрачности и открытости

В свете всех скандалов с премиями и выходными пособиями моя позиция – руководители гос предприятий (включая тех, кого назначает НС, а не КМУ) или члены коллегиальных исполнительных органов должны декларироваться, так же, как это делают члены Набсовета. Я бы пошла дальше и обязала гос предприятия публиковать договора с руководителями – как KPI так и вознаграждения. Чтобы и общественность могла объективно оценить. Нормы по раскрытию политики вознаграждений в годовых отчетах считаю недостаточными.

Идею, хотели реализовать прошлой осенью, но она не получилась - по причине, что специалисты в антикор зак-ве, не всегда специалисты в корп и наоборот, и сроки поджимали. Думаю, настало время исправлять ситуацию. Готова выслушать аргументы прогрессивной общественности, почему этого НЕ стоит делать.