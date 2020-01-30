подписаться на рассылку
24.65 25
27 27.45
˟
  • Новости
  • Политика
  • Виктория Страхова: руководители госпредприятий должны сдавать декларации, как это делают члены Набсоветов
30 января 2020, четверг, 18:05 54
Политика 2020-01-30T18:05:31+02:00
Українські Новини
Виктория Страхова: руководители госпредприятий должны сдавать декларации, как это делают члены Набсоветов

Виктория Страхова: руководители госпредприятий должны сдавать декларации, как это делают члены Набсоветов

Анна Рудык
Страхова. Фото: Victoria Strakhova/Фейсбук
Страхова. Фото: Victoria Strakhova/Фейсбук

Бывшая подчиненная экс-министра финансов Александра Данилюка Виктория Страхова считает, что руководители государственных предприятий или члены коллегиальных исполнительных органов должны подавать декларации о доходах, так же, как это делают члены Набсовета. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

О зарплатах-бонусах и максимальной прозрачности и открытости

В свете всех скандалов с премиями и выходными пособиями моя позиция – руководители гос предприятий (включая тех, кого назначает НС, а не КМУ) или члены коллегиальных исполнительных органов должны декларироваться, так же, как это делают члены Набсовета. Я бы пошла дальше и обязала гос предприятия публиковать договора с руководителями – как KPI так и вознаграждения. Чтобы и общественность могла объективно оценить. Нормы по раскрытию политики вознаграждений в годовых отчетах считаю недостаточными.

Идею, хотели реализовать прошлой осенью, но она не получилась - по причине, что специалисты в антикор зак-ве, не всегда специалисты в корп и наоборот, и сроки поджимали. Думаю, настало время исправлять ситуацию. Готова выслушать аргументы прогрессивной общественности, почему этого НЕ стоит делать.
В конце 2020 инфляция ускорится, - НБУ
Грымчака отпустили под круглосуточный домашний арест
Новости
После обвала гривна на межбанке "замерла" 19:09
С 4 февраля пассажиры из Китая смогут прибывать в аэропорт "Борисполь" только транзитными рейсами 18:59
Россию требуют окончательно исключить из мировой легкой атлетики 18:54
Портнов заявил о причастности сотрудника СБУ Омельченко к сокрытию убийства Шеремета 18:51
Украинцы должны платить меньше. Гончарук поручил местной власти в течение зимы уменьшить платежки 18:50
больше новостей
"Слуги народа" предлагают дополнить Кодекс законов о труде новыми основаниями увольнения работников 16:22
Первая леди завела страницу в Facebook: ее засыпали гневными комментариями 13:24
Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа 19:30
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
больше новостей
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа 19:30
Порошенко подает 14 исков против ГБР, НАБУ и Нацполиции о возмещении морального ущерба 12:55
За годы независимости в Украине исчезло более 10 тысяч рек 07:20
больше новостей
НБУ сохранил прогноз роста ВВП 3,5% в 2020
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok