В Одессе напали на инкассаторскую машину, а в Днипре – на машину скорой помощи

Ночью в Одессе горели автомобили

О пожаре спасатели узнали в 01:23 ночи. Очевидцы сообщили, что в одном из одесских переулков пылают машины. Горели 4 автомобиля, которые были припаркованы рядом на площади в 7 м кв. К 01:38 пожар потушили полностью. Повреждены 4 машины, еще одну смогли спасти от огня. Никто не погиб и не пострадал, детали происшествия устанавливают, пишет "odessa.net.ua".

Сгоревшие автомобили

В Одессе неизвестный стреляет по окнам жилого дома

Жители одного из одесских домов постоянно подвергаются обстрелам, сообщает "odessa.net.ua". Одесситка сообщила об этом в Фейсбуке. Она предполагает, что стреляют из дома напротив. По ее словам, по дому открывали огонь уже 2 раза. В первый раз обстреляли 5 этаж, в квартире при этом находился ребенок. Второй раз не повезло 4 этажу, где тоже разбили окно и напугали пенсионерку. Оба раза звонили в полицию. Заявление правоохранители приняли, но участковый поручил заниматься делом курсантам, так как ему некогда заниматься такой "мелочью". Одесситка сомневается, что они хотя бы опросили кого-нибудь. Жители дома опасаются за свою жизнь и здоровье.

Следы от выстрелов

В Одессе вооруженные бандиты напали на инкассаторскую машину

В Одессе трое злоумышленников с применением огнестрельного оружия завладели автомобилем фирмы, которая обслуживает сеть уличных терминалов онлайновых платежей, и похитили из нее сумку с деньгами в сумме около 700 тысяч гривен, сообщает "odessa.net.ua".

Происшествие случилось в полпятого утра. Водитель инкассаторской машины за рулем ожидал напарника, который пошел к терминалу за деньгами. В это время из автомобиля, который остановился неподалеку, вышли двое неизвестных и выстрелили в его сторону из ружья. Водитель выскочил из салона, а нападающие заняли его место и поехали прочь. Похищенный автомобиль они бросили за несколько кварталов от места события, забрав сумку с деньгами и разъехались в разные стороны. И брошенный автомобиль инкассаторов, и машины подозреваемых правоохранители нашли, а совсем скоро по горячим следам задержали и всех трех нападающих. Подозреваемые – одесситы возрастом 27-ми и 28-ми лет. Парням угрожает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Кременчуге соседи устроили побоище из-за кота

В Полтавской области в Кременчуге нападение собаки на бездомного кота стало причиной кровавой драки между людьми, сообщает "Новости N".

Свидетели происшествия рассказали, что пес бросился на кота, и один из жильцов дома решил "проучить" хозяина собаки и начал наносить ему удары металлической трубой по голове. Дерущихся разняли, вызвали скорую помощь и полицию. Потерпевшего увезли в больницу, а стражи порядка занимаются правовой оценкой действий нападавшего. Как оказалось, мать нападавшего подкармливает котов во дворе, а потому, вероятно, стычка произошла из-за животных.

Полиция и скорая на месте драки

Появилось видео ДТП, в котором "Мерседес" сбил насмерть женщину в центре Николаева

30 января в центре Николаева автомобиль "Мерседес" сбил женщину, переходившую улицу в неустановленном месте. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

В распоряжении "Новостей N" оказалось видео происшествия.На видео "Мерседес" на очень высокой скорости движется по встречной полосе, которая предназначена только для движения общественного транспорта. Женщина появляется на кадре справа, она переходит улицу быстрым шагом. "Мерседес" буквально "сносит" пешехода. От мощного удара женщину подбрасывает вверх, она несколько раз переворачивается в воздухе и падает на асфальт.

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В Днипре ограбили машину скорой помощи

По сообщению ресурса "Наше Місто", утром 30 января неизвестные ограбили санитарный автомобиль. Злоумышленники разбили стекло боковой двери и украли диагностическое оборудование (кардиограф, пульсоксиметр, глюкометр). Также злоумышленники вынесли из авто сумку с лекарствами с перевязочными средствами.

Выходил из трамвая: в Кривом Роге автомобиль сбил ребёнка

29 января в Металлургическом районе Кривого Рога Hyundai сбил мальчика, сообщает "Днепр час". Вечером 29 января 13-летний школьник выходил из трамвая на остановке. В это время мимо двигался автомобиль. Водитель за рулем HyundaiAccent сбил ребёнка, из-за чего мальчика отбросило на несколько метров. Его госпитализировали с травмой колена.

В Днипре работница ритуальных услуг пыталась подкупить начальника полиции

Правоохранители задержали представительницу компании, предоставляющей ритуальные услуги, при попытке подкупа начальника отделения полиции Днипра. Об этом сообщает "Днепр час".

Работница одной из частных компаний в Днипре, специализирующиеся на ритуальных услугах, обратилась к начальнику Соборного отделения полиции Днипра с целью наладить долгосрочное "сотрудничество". Женщина предложила должностному полиции систематическое "вознаграждение" за предоставление информации об умерших. Полицейский предупредил женщину, что ее предложение является преступлением, одновременно сообщив о происшествии своему руководству.

Оперативники задокументировали факт передачи представительницей фирмы пяти тысяч долларов США начальнику Соборного отделения полиции. Средства изъяты как вещественные доказательства. Женщину задержали. За подкуп должностного лица ей грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.