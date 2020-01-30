Усиление "Нашего края" главой Сумского облсовета – сигнал от местных элит о начале выборов, – Карасев

Региональные элиты начали активно готовиться к осенним местным выборам, чтобы уже сейчас занять место в нужном партийном поезде. Об этом написал на своей странице в Фейсбук политолог Вадим Карасев.

По его словам, региональные элиты активно готовятся к местным выборам.

"Региональные элиты начали активно готовиться к осенним местным выборам, чтобы уже сейчас занять место в нужном партийном поезде.На одном примере покажу, чем они руководствуются. Вчера на Сумщине областную организацию партии "Наш край" возглавил глава облсовета Владимир Токарь. На партийной палитре в облсовете, полагаю, появится новая группа "Нашего края". Усиление "Нашего края" на Сумщине главой облсовета – сигнал от региональных элит, что местные выборы начались", – написал Карасев.

Эксперт отметил, что "Наш край" – не парламентская партия, но сегодня в него идут главы облсоветов, мэры и другие представители местных элит.

"Почему же они заходят в подобные проекты? Местные элиты хорошо понимают ситуацию на местах и ориентируются на результаты выборов в ОТГ. Смотрим на предыдущие результаты гонок в ОТГ. Лидеры: "Слуга народа", "Батькивщина", "Наш край". С кем проще договориться? Вопрос риторический. Тем более, что по моей информации "Наш край" стал самостоятельной партией и не зависит ни от олигархов, ни от каких-либо структур. В этом плане элитам будет легче найти общий язык с партией", – сообщил Карасев.

Также, подчеркнул политолог, за партиями подобными "Нашему краю" нет негативного шлейфа.

"У "Нашего края" вообще хурал из сопредседателей – нет одного лидера. А, следовательно, некому аккумулировать негатив. Чего нельзя сказать, например, о той же "Батькивщине", – считает Карасев.

Кроме этого, пишет эксперт, у "Нашего края" очень удобная для местных выборов идеология.

"Простые и понятные работяги из регионов против киевских политиканов", "хозяйственники, которые знают и решают местные проблемы". Подходит для местных элит любого региона Украины", – резюмировал Карасев.

Как сообщалось вчера, глава Сумского областного совета Владимир Токарь возглавил организацию партии "Наш край" в области.

По результатам выборов в объединенных территориальных громадах прошлого года "Наш край" закрепился в тройке лидеров. На сегодня партию "Наш край" представляют 3745 депутатов в местных советах и 82 городских, поселковых и сельских головы.