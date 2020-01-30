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  • Олег Волошин: Команда Зеленского пытается влезть в мятый костюм Порошенко во внутренней и внешней политике
30 января 2020, четверг, 09:09 30 Мнение
Политика 2020-01-30T09:09:01+02:00
Українські Новини
Олег Волошин: Команда Зеленского пытается влезть в мятый костюм Порошенко во внутренней и внешней политике

Олег Волошин: Команда Зеленского пытается влезть в мятый костюм Порошенко во внутренней и внешней политике

Ирина Дорофейчук
Олег Волошин, Зеленский Владимир, ПАСЕ, внешняя политика Украины, Украина-РФ
Олег Волошин. Фото: facebook/oleg.voloshin.71
Олег Волошин. Фото: facebook/oleg.voloshin.71

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Олег Волошин, как специалист в сфере дипломатии, дал свою оценку деятельности чиновников нынешней власти на международной арене, которая отображается и на внутриполитической ситуации в Украине. Об этом парламентарий написал на персональной странице в социальной сети Facebook.

"Команда Зеленского упорно ходит по граблям, пытаясь влезть в мятый костюм Порошенко во внутренней и внешней политике. Ещё один самостоятельно созданный "разгром" в ПАСЕ. Беру в кавычки потому, что неизбежному развитию событий в Страсбурге устойчивый привкус поражения придало провластное большинство в делегации, которое не просто взялось доказывать "недопустимость диалога с Россией" (непонятно тогда, зачем Зеленский так добивается встреч с Путиным), а ещё и сделали из этого большую новость. Теперь, конечно, придётся оправдываться. Хотя а) можно было вообще не ввязываться в эту бесперспективную драку; б) вести эту работу без лишней публичности до достижения результата.

Сейчас уже начали говорить, что "союзники сволочи" и Европа нас якобы в очередной раз предала. На самом деле ПАСЕ уникальна тем, что там представлены парламентарии почти всего континента и в свой деятельности члены Ассамблеи чётко отражают настроения сотен миллионов европейских избирателей. Правда в том, что на русофобских позициях сегодня остаются только те парламентарии, которым карту борьбы с Москвой выгодно использовать во внутренней политике. И это справедливо только для части партий в Польше, Великобритании, Грузии и странах Балтии. Во всех остальных странах Европы стоять на откровенно антироссийских позициях означает вступать в диссонанс с настроениями большей части избирателей. Потому выбранная правящим большинством линия поведения в ПАСЕ была обречена на провал. Она не соответствует взглядам большинства простых европейцев. Но, что ещё важнее, вряд ли совпадает с обещанием Зеленского принести на нашу землю мир", - констатировал Олег Волошин.

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